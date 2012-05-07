"Топливо" для тренировок
Организму нужны сложные углеводы
Перед началом упражнений вашему организму нужны сложные углеводы, а после окончания тренировок - углеводы и белки.
Дело в том, что организм превращает углеводы в глюкозу - сахар в крови, который является основным источником "подзарядки" для мышц во время нагрузки. Однако это не означает, что перед тренировкой допустима тяжелая еда.
Кроме того, помните о том, что между началом тренировки и основным приемом пищи должно пройтии не менее двух часов. Именно такое количество времени нужно организму, чтобы запустиить процесс пищеварения.
За 30 минут или час до начала тренировки вы можете перекусить чем-нибудь легким. Сложные углеводы входят в состав хлеба из муки грубого помола, овсяной каши, риса - в особенности коричневого и бобовых.
После тренировки лучше есть углеводно-белковую пищу. Белки способствуют наращиванию мышечной массы, помогают восстановить костную массу, кожу и другие ткани, а это особенно важно после того, как вы заставили мышцы изрядно потрудиться.
К белковой пище мы относим мясо - выбирайте нежирные сорта, домашнюю птицу, яйца, рыбу, соевые продукты, такие как тофу, молочные продукты, например, молоко с низким содержанием жира, сыры и йогурты. Помните и о том, что минимальное количество воды в день для вас - восемь стаканов.
Чтобы поддерживать уровень сахара в крови в норме, очень важно выбирать здоровую пищу, особенно если вы занимаетесь спортом.
Когда уровень сахара в крови снижается, уменьшается ваш энергетический потенциал, а это негативно сказывается на качестве выполнения упражнений.
Перед тренировкой лучше выбирать полезную пищу. Конечно, гораздо легче перекусить чем нибудь жирным или сладким, полагая, что во время тренировки вы все отработаете. И правда, во время тренировки вы расходуете больше калорий, однако при неправильном питании все ваши усилия, к сожалению, сводятся к нулю. Поэтому, следите за своим рационом.
До того, как полакомиться очередным десертом, задайте себе вопрос, насколько вы голодны. Пройдите тест, который позволит вам определить уровень голода.
И так ваш ответ:
•Не голодна
•Начинаю думать о еде, однако могу потерпеть
•Если бы мне предложили перекусить, я бы не отказалась
•Немного голодна - посмотрю, что у меня в холодильникебуфете
•Мне нужно перекусить, потому что я не могу сосредоточиться
•Голодна
•Очень голодна
•Умираю от голода
Вы можете чем нибудь перекусить, если ваше состояние соответствует уровню 5. Если вы оцениваете свое чувство голода от 1-го до 4-го уровня, значит вам просто скучно.
В этом случае попробуйте сделать так: когда почувствуете голод выпейте стакан воды, затем вернитесь к своим делам, а через минут 15 снова спросите себя. хотите ли вы есть. Скорее всего, вы с удивлением обнаружите, что не голодны.