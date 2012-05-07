Как уберечь кожу от ожогов?

Солнце в мае чрезвычайно активно. Хватит несколько часов, чтобы испечь кожу. От этого может развиваться рак кожи или меланома - превращение родинок в онко-опухоли.

"Больше всех ожогам и заболевания подвержены люди со светлой кожей. Тем, у кого пигментные пятна или родинки, на солнце вообще лучше не выходить. Особенно с 11 утра до 3 дня", - говорит киевский врач дермавенеролог Кузьма Хобзей, 28 лет, - "От избытка солнца кожа начинает стареть и обвисать".

Кузьма Хобзей советует наносить защитный крем, надевать головные уборы, очки и одежду с длинным рукавом. Во время купания на море крем надо наносить несколько раз. Мазать и детей, когда они идут на прогулку. Наиболее опасное солнце людям, которые имеют имплантированный орган.

"Чтобы организм не отторг пересаженную почку, сердце или другой орган, люди все время пьют имунопонижающие препараты. От этого защитные функции кожи уменьшаются и в течение 5 лет после пересадки. Такие люди часто болеют раком кожи".

Если человек обожегся на солнце, то, даже если ожог заживет, негативное влияние на кожу останется. В организме накапливается ультрафиолет, который излучает солнце. Доза ультрафиолета, с которой может справиться организм, у каждого своя. Когда его уровень превышается, кожа становится беззащитной. Начинают развиваться болезни. Часто рак.

gazeta.ua