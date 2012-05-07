Энергетики разрушают зубы за 5 дней

Энергетические и спортивные напитки названы злейшим врагом зубов. Кислота, содержащаяся в них в огромных количествах, разъедает зубную эмаль. Эрозия начинается уже через 5 дней после регулярного употребления популярных напитков, заявили ученые из Университета Южного Иллинойса.

В ходе пятидневного эксперимента исследователи сравнили уровень кислотности в 9 энергетиках и 13 спортивных напитках. Образцы эмали находились под воздействием каждого напитка ежедневно в течение 15 минут. К концу эксперимента можно было наблюдать повреждение эмали. Кстати, действие энергетиков оказалось двое сильнее.

Полученные разрушения необратимы, подчеркивают ученые. Они провоцируют повышенную чувствительность зубов и развитие кариеса.

likar.info