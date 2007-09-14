В Житомирской области открылась Всеукраинская научно-практическая конференция «Чернобыль: реальные показатели здоровья населения»

11:51, 14 сентября 2007
Зарубежные новости
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Научные работники из 15 областей Украины планируют проанализировать состояние здоровья населения, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, и состояние здоровья детей...

В Житомирской области открылась Всеукраинская научно-практическая конференция «Чернобыль: реальные показатели здоровья населения».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе конференции научные работники из 15 областей Украины планируют проанализировать состояние здоровья населения, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, и состояние здоровья детей – жителей радиоактивно загрязненных территорий в отдаленный период после аварии на ЧАЭС.

В конференции, в частности, принимают участие Александр ТОЛСТАНОВ (начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации), Александр МИНЦЕР (профессор Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика) и другие известные научные работники.

Ученые расскажут о новых взглядах на профилактику и лечение йододефицитных заболеваний.

 

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