Группа крови и усваиваемость пищи
Ученые установили разницу в усвоении пищи для представителей разных групп крови и даже установили для каждой группы специальную диету...
Есть еще одна, скорее всего неожиданная для вас причина, по которой следует худеть. Дело в том, что ученые установили разницу в усвоении пищи для представителей разных групп крови и даже установили для каждой группы специальную диету. Чтобы вернуть красоту и хорошую фигуру, а также приблизиться к природе, необходимо прислушаться к их советам.
Сегодня все знают, что существует четыре группы крови. Каждый тип крови – это своя система защиты против инфекций, вирусов, бактерий. Защитные механизмы формировались на протяжении тысячелетий.
При потреблении пищи наша кровь вступает в химическую реакцию с едой. «Неподходящая» пища способствует тому, что в теле возле того или иного органа накапливаются лектины – вещества со склеивающим эффектом. Они нарушают работу «колесиков» и «винтиков» внутри нас.
Наоборот, пища, соответствующая определенной группе крови, не только питает, но и лечит. Правда, подобно лекарству, она тоже имеет дозировку. Существуют и нейтральные продукты, не приносящие ни лечебного эффекта, ни вреда никому. Например, яблоки. Исходя из этого, каждому человеку можно выбрать для себя правильное питание, помогающее наладить обмен веществ и способствующее здоровому образу жизни.
I группа крови – это «охотники», обладатели самой древней группы. Именно такая кровь текла еще у кроманьонцев. Они жили в окружении дикой первозданной природы, среди изобилующих всякой живностью лесов. Их система пищеварения приспосабливалась к богатой животными белками пище с низким содержанием углеводов. «Охотники» – это энергичные люди, готовые к риску, неистощимые оптимисты. Эти люди не могут дня прожить без куска мяса, но, как правило, совершенно равнодушны к продуктам из зерна.
Лекарство для «охотников»: мясо, особенно печень, морепродукты и жирные сорта рыб, тыквенные семечки и грецкие орехи. Подходящий напиток – сок из грейпфрута, ананаса или вишни.
Яд для «охотников»: все изделия из пшеницы, включая белый хлеб и макароны, молочные продукты и соусы на их основе (можно употреблять кетчуп вместо майонеза).
Безвредны для «охотников» гречка и рис, сыр и яйца, мед, шоколад (в ограниченном количестве), соя и черный хлеб.
II группа крови – «земледельцы». Это кровь вторая по древности и появилась у земледельцев около 20000 лет назад, когда они стали вести оседлый образ жизни, одомашнивая диких животных, используя для питания выращенные злаки.
«Земледельцы» добродушны, терпеливы, исполнительны. Самый полезный тип питания для них вегетарианский – от мяса они полнеют.
Лекарство для «земледельцев»: все блюда из сои, любые семечки, орехи (грецкие, миндаль и арахис), тыква, шпинат, чеснок, сливы, персики, инжир и ананас. Полезная рыба – карп, треска, лосось. Из напитков – кофе и зеленый чай, красное вино. День должен начинаться со стакана воды с соком половины лимона – так удаляется из организма слизь.
Яд для «земледельцев»: любое мясо, рыба с нежным белым мясом (палтус, хек, камбала, белуга и зубатка), коровье молоко, творог, сыр и яйца, кукуруза, особенно если имеется лишний вес, бананы и апельсины, фисташки.
Безвредны для «земледельцев» йогурты, кефир, козье молоко.
III группа крови – «кочевники». Люди с III группой крови распространились по земле еще позднее, чем «земледельцы», – около 15 тыс. лет назад. Носители III группы крови – потомки азиатских кочевых племен. «Кочевники» путешествовали по свету, питаясь мясом и молоком скота и всем прочим, что удавалось отловить и отыскать по пути. Здоровое питание для них, значит, сбалансированное. «Кочевники» отличаются гармонией и уравновешенностью, они коммуникабельны, обладают изобретательным умом.
Лекарство для «кочевников»: не говядина, а баранина, оленина и крольчатина. Они могут есть все молочное, из рыб – треску, из круп – рис и овес. Специальный напиток, так называемая мемброзия, улучшает память и пьется утром натощак: в стакан любого фруктового сока добавляется по столовой ложке льняного масла.
Яд для «кочевников»: курятина, орехи и семечки, кукурузное и подсолнечное масла (замедляют обмен веществ), соевые продукты, все блюда из ржи, гречка, помидоры, хурма и гранаты.
Безвредны для «кочевников» яйца, картофель, капуста, все приправы, кофе.
IV группа крови – «новые люди». IV группа крови самая современная и редкая, ей всего около тысячи лет. Говорят, Иисус Христос имел такую кровь. Это самая загадочная группа крови, потому что ученые не знают, отчего она возникла.
Во всяком случае в более древних захоронениях археологи не находили останков людей с такой группой крови. Кровь этой группы встречается всего у 5 % населения планеты.
Из-за такого малого количества обладателей IV группы крови трудно выявить у них какие-либо общие черты. Известно только, что «новые люди» имеют более стойкий иммунитет, но более уязвимы для злокачественных опухолей и некоторых редких тяжелых заболеваний.
Лекарство для «новых людей»: соевые продукты, баранина, оленина, крольчатина, йогурт, кефир, сметана, арахис, рис, овес, виноград, ананас, чеснок. Ежеутренний напиток такой же, как у «земледельцев», только после него рекомендуется выпить сок из грейпфрута.
Яд для «новых людей»: говядина, свинина, курятина, гусятина, белая рыба (палтус, хек, камбала), моллюски, кукурузное и подсолнечное масла, бананы и манго, апельсины, соль и уксус.
Безвредны для «новых людей» кабачки, капуста, зеленый горошек, картофель, кофе и пиво.
Вот такое интересное открытие ученых. Причем и западные исследователи, и восточные согласны друг с другом в данном вопросе. Попробуйте такую диету – наверняка станете и красивее, и здоровее, а разве не такую цель вы преследуете?