Группа крови и усваиваемость пищи

Есть еще од­на, ско­рее все­го не­ожи­дан­ная для вас при­чи­на, по ко­то­рой сле­ду­ет ху­деть. Де­ло в том, что уче­ные уста­но­ви­ли раз­ни­цу в усво­е­нии пи­щи для пред­ста­ви­те­лей раз­ных групп кро­ви и да­же уста­но­ви­ли для каж­дой груп­пы спе­ци­аль­ную ди­е­ту. Что­бы вер­нуть кра­со­ту и хо­ро­шую фи­гу­ру, а так­же при­бли­зить­ся к при­ро­де, не­об­хо­ди­мо при­слу­шать­ся к их со­ве­там.

Се­год­ня все зна­ют, что су­щест­ву­ет че­ты­ре груп­пы кро­ви. Каж­дый тип кро­ви – это своя сис­те­ма за­щи­ты про­тив ин­фек­ций, ви­ру­сов, бак­те­рий. За­щит­ные ме­ха­низ­мы фор­ми­ро­ва­лись на про­тя­же­нии ты­ся­че­ле­тий.

При по­треб­ле­нии пи­щи на­ша кровь всту­па­ет в хи­ми­чес­кую ре­ак­цию с едой. «Не­под­хо­дя­щая» пи­ща спо­собст­ву­ет то­му, что в те­ле воз­ле то­го или ино­го ор­га­на на­кап­ли­ва­ют­ся лек­ти­ны – ве­щест­ва со скле­и­ва­ю­щим эф­фек­том. Они на­ру­ша­ют ра­бо­ту «ко­ле­си­ков» и «вин­ти­ков» внут­ри нас.

На­обо­рот, пи­ща, со­от­вет­ст­ву­ю­щая опре­де­лен­ной груп­пе кро­ви, не толь­ко пи­та­ет, но и ле­чит. Прав­да, по­доб­но ле­кар­ст­ву, она то­же име­ет до­зи­ров­ку. Су­щест­ву­ют и нейтраль­ные про­дук­ты, не при­но­ся­щие ни ле­чеб­но­го эф­фек­та, ни вре­да ни­ко­му. На­при­мер, яб­ло­ки. Ис­хо­дя из это­го, каж­до­му че­ло­ве­ку мож­но вы­брать для се­бя пра­виль­ное пи­та­ние, по­мо­га­ю­щее на­ла­дить об­мен ве­ществ и спо­собст­ву­ю­щее здо­ро­во­му об­ра­зу жиз­ни.

I груп­па кро­ви – это «охот­ни­ки», об­ла­да­те­ли са­мой древ­ней груп­пы. Имен­но та­кая кровь тек­ла еще у кро­мань­он­цев. Они жи­ли в окру­же­нии ди­кой пер­во­з­дан­ной при­ро­ды, сре­ди изоби­лу­ю­щих вся­кой жив­ностью ле­сов. Их сис­те­ма пи­ще­ва­ре­ния при­спо­саб­ли­ва­лась к бо­га­той жи­вот­ны­ми бел­ка­ми пи­ще с низ­ким со­дер­жа­ни­ем уг­ле­во­дов. «Охот­ни­ки» – это энер­гич­ные лю­ди, го­то­вые к рис­ку, не­ис­то­щи­мые оп­ти­ми­с­ты. Эти лю­ди не мо­гут дня про­жить без кус­ка мя­са, но, как пра­ви­ло, со­вер­шен­но рав­но­душ­ны к про­дук­там из зер­на.

Ле­кар­ст­во для «охот­ни­ков»: мя­со, осо­бен­но пе­чень, мо­реп­ро­дук­ты и жир­ные сор­та рыб, тык­вен­ные се­меч­ки и грец­кие оре­хи. Под­хо­дя­щий на­пи­ток – сок из грейп­фру­та, ана­на­са или виш­ни.

Яд для «охот­ни­ков»: все из­де­лия из пше­ни­цы, вклю­чая бе­лый хлеб и ма­ка­ро­ны, мо­лоч­ные про­дук­ты и со­усы на их ос­но­ве (мож­но упо­треб­лять кет­чуп вмес­то май­о­не­за).

Без­вред­ны для «охот­ни­ков» греч­ка и рис, сыр и яй­ца, мед, шо­ко­лад (в огра­ни­чен­ном ко­ли­чест­ве), соя и чер­ный хлеб.

II груп­па кро­ви – «зем­ле­дель­цы». Это кровь вто­рая по древ­нос­ти и по­яви­лась у зем­ле­дель­цев око­ло 20000 лет на­зад, ког­да они ста­ли вес­ти осед­лый об­раз жиз­ни, одо­маш­ни­вая ди­ких жи­вот­ных, ис­поль­зуя для пи­та­ния вы­ра­щен­ные зла­ки.

«Зем­ле­дель­цы» добро­душ­ны, тер­пе­ли­вы, ис­пол­ни­тель­ны. Са­мый по­лез­ный тип пи­та­ния для них ве­ге­та­ри­ан­ский – от мя­са они пол­не­ют.

Ле­кар­ст­во для «зем­ле­дель­цев»: все блю­да из сои, лю­бые се­меч­ки, оре­хи (грец­кие, мин­даль и ара­хис), тык­ва, шпи­нат, чес­нок, сли­вы, пер­си­ки, ин­жир и ана­нас. По­лез­ная ры­ба – карп, трес­ка, ло­сось. Из на­пит­ков – ко­фе и зе­ле­ный чай, крас­ное ви­но. День дол­жен на­чи­нать­ся со ста­ка­на во­ды с со­ком по­ло­ви­ны ли­мо­на – так уда­ля­ет­ся из ор­га­низ­ма слизь.

Яд для «зем­ле­дель­цев»: лю­бое мя­со, ры­ба с неж­ным бе­лым мя­сом (пал­тус, хек, кам­ба­ла, бе­лу­га и зу­бат­ка), ко­ровье мо­ло­ко, тво­рог, сыр и яй­ца, ку­ку­ру­за, осо­бен­но если име­ет­ся лиш­ний вес, ба­на­ны и апель­си­ны, фис­таш­ки.

Без­вред­ны для «зем­ле­дель­цев» йо­гур­ты, ке­фир, козье мо­ло­ко.

III груп­па кро­ви – «ко­чев­ни­ки». Лю­ди с III груп­пой кро­ви рас­прост­ра­ни­лись по зем­ле еще позд­нее, чем «зем­ле­дель­цы», – око­ло 15 тыс. лет на­зад. Но­си­те­ли III груп­пы кро­ви – по­том­ки ази­ат­ских ко­че­вых пле­мен. «Ко­чев­ни­ки» пу­те­шест­во­ва­ли по све­ту, пи­та­ясь мя­сом и мо­ло­ком ско­та и всем про­чим, что уда­ва­лось от­ло­вить и отыс­кать по пу­ти. Здо­ро­вое пи­та­ние для них, зна­чит, сба­лан­си­ро­ван­ное. «Ко­чев­ни­ки» от­ли­ча­ют­ся гар­мо­ни­ей и урав­но­ве­шен­ностью, они ком­му­ни­ка­бель­ны, об­ла­да­ют изо­бре­та­тель­ным умом.

Ле­кар­ст­во для «ко­чев­ни­ков»: не го­вя­ди­на, а ба­ра­ни­на, оле­ни­на и кроль­ча­ти­на. Они мо­гут есть все мо­лоч­ное, из рыб – трес­ку, из круп – рис и овес. Спе­ци­аль­ный на­пи­ток, так на­зы­ва­е­мая мем­бро­зия, улуч­ша­ет па­мять и пьет­ся ут­ром на­то­щак: в ста­кан лю­бо­го фрук­то­во­го со­ка до­бав­ля­ет­ся по сто­ло­вой лож­ке льня­но­го мас­ла.

Яд для «ко­чев­ни­ков»: ку­ря­ти­на, оре­хи и се­меч­ки, ку­ку­руз­ное и под­сол­неч­ное мас­ла (за­мед­ля­ют об­мен ве­ществ), со­евые про­дук­ты, все блю­да из ржи, греч­ка, по­ми­до­ры, хур­ма и гра­на­ты.

Без­вред­ны для «ко­чев­ни­ков» яй­ца, кар­то­фель, ка­пус­та, все при­пра­вы, ко­фе.

IV груп­па кро­ви – «но­вые лю­ди». IV груп­па кро­ви са­мая со­вре­мен­ная и ред­кая, ей все­го око­ло ты­ся­чи лет. Го­во­рят, Иисус Хрис­тос имел та­кую кровь. Это са­мая за­га­доч­ная груп­па кро­ви, по­то­му что уче­ные не зна­ют, от­че­го она воз­ник­ла.

Во вся­ком слу­чае в бо­лее древ­них за­хо­ро­не­ни­ях ар­хео­ло­ги не на­хо­ди­ли остан­ков лю­дей с та­кой груп­пой кро­ви. Кровь этой груп­пы встре­ча­ет­ся все­го у 5 % на­се­ле­ния пла­не­ты.

Из-за та­ко­го ма­ло­го ко­ли­чест­ва об­ла­да­те­лей IV груп­пы кро­ви труд­но вы­явить у них ка­кие-ли­бо об­щие чер­ты. Из­вест­но толь­ко, что «но­вые лю­ди» име­ют бо­лее стой­кий им­му­ни­тет, но бо­лее уяз­ви­мы для зло­ка­чест­вен­ных опу­хо­лей и не­ко­то­рых ред­ких тя­же­лых за­бо­ле­ва­ний.

Ле­кар­ст­во для «но­вых лю­дей»: со­евые про­дук­ты, ба­ра­ни­на, оле­ни­на, кроль­ча­ти­на, йо­гурт, ке­фир, сме­та­на, ара­хис, рис, овес, ви­но­град, ана­нас, чес­нок. Еже­ут­рен­ний на­пи­ток та­кой же, как у «зем­ле­дель­цев», толь­ко пос­ле не­го ре­ко­мен­ду­ет­ся вы­пить сок из грейп­фру­та.

Яд для «но­вых лю­дей»: го­вя­ди­на, сви­ни­на, ку­ря­ти­на, гу­ся­ти­на, бе­лая ры­ба (пал­тус, хек, кам­ба­ла), мол­люс­ки, ку­ку­руз­ное и под­сол­неч­ное мас­ла, ба­на­ны и ман­го, апель­си­ны, соль и ук­сус.

Без­вред­ны для «но­вых лю­дей» ка­бач­ки, ка­пус­та, зе­ле­ный го­ро­шек, кар­то­фель, ко­фе и пи­во.

Вот та­кое ин­те­рес­ное от­кры­тие уче­ных. При­чем и за­пад­ные ис­сле­до­ва­те­ли, и вос­точ­ные со­глас­ны друг с дру­гом в дан­ном во­про­се. По­про­буй­те та­кую ди­е­ту – на­вер­ня­ка ста­не­те и кра­си­вее, и здо­ро­вее, а раз­ве не та­кую цель вы пре­сле­ду­е­те?

zhinka.info