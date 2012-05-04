Что лечат соляные пещеры?

История спелеотерапии уходит еще в античные времена. Целебный воздух в подземных пещерах, где были обнаружены природные наросты соли, помогал восстановить силы и привлекал врачевателей.

Научно обосновали спелеотерапию только в 40-х годах ХХ века. Но сейчас соляное лечение активно используется по всему миру. Раньше соляные пещеры существовали только на курортах вблизи соляных копей, а теперь специально оборудованные соляные комнаты есть даже при поликлиниках, просто не все об этом знают.

Какие заболевания лечит

Заболевания дыхательных путей: бронхиальную астму (легкое - 99% успеха и среднетяжелое течение - 82%, тяжелое течение - 42%), хронический обструктивный и необструктивный бронхит, бронхит «курильщика», бронхит с астматическим компонентом, остаточные явления перенесенной пневмонии, гайморит в стадии ремиссии, аденоидит, ринит, сезонная аллергия.

А также заболевания опорно-двигательного аппарата, сердца, кожи (дерматиты, экземы). Нормализует функцию печени, укрепляет иммунитет. И даже освобождает от неврозов.

Как это работает

Все очень просто: ты сидишь в соляной пещере (комнате, камере) и дышишь воздухом, который обогащен молекулами калия, кальция, магния, селена, брома. Поэтому такие процедуры вполне могут быть заменой климатическим условиям морского побережья. Количество посещений обычно зависит от степени тяжести заболевания и предписывается врачом.

Плюс соляного лечения в том, что оно не имеет противопоказаний и вполне доступно: цена за один сеанс колеблется от 15 до 50 грн. Кроме того, насыщенный солью воздух укрепляет нервную систему, иммунитет, улучшает сон, снимает стресс. Поэтому можешь использовать соляные пещеры просто в качестве релакс-процедуры - ведь от нее одна только польза!

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