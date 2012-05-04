Чем полезны перепелиные яйца

В перепелиных яйцах никогда не бывает сальмонеллы. Они не вызывают аллергии. Их также применяют для лечения аллергии. Диетолог Виктор Олексиюк советует употреблять перепелиные яйца детям и беременным женщинам.

"Пять перепелиных яиц значение как одно куриное, но имеют в десять раз больше витаминов, - рассказывает Виктор Олексиюк. - Перепелиные яйца способствуют выведению из организма радионуклидов. Их надо ежедневно употреблять людям, подвергшимся радиоактивному облучению".

Перепелиные яйца можно употреблять в любом виде. Из них готовят омлеты, салаты, яичницу.

"В яйцах есть группа витаминов B1, B2, A и D. Последний, витамин D, способствуюет усвоению кальция, укрепляет волосы и ногти. В перепелиных яйцах есть высокий уровень железа, калия, фосфора. Если в организме не хватает этих микроэлементов, то будет выпадать волосы ".

Перепелиные яйца помогают избавиться от аллергии, бронхиальной астмы.

"А если систематически употреблять в пищу перепелиные яйца, это в несколько раз улучшит состояние волос и кожи. Их нужно есть тем, у кого анемия, слабый иммунитет, сильная головная боль, при повышенном и пониженном давлении. Дают прекрасные результаты в лечении гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки ".

Во время употребления яиц в пищу диетолог советует знать чувство меры, особенно людям, страдающим желчнокаменной болезнью, панкреатитом.

"В день не стоит их есть в больших количествах. Примерная норма 2-3 яйца. Лучше варить вкрутую, если у вас есть сомнения, что они свежие. Когда варите вкрутую, не нужно держать в кипящей воде довше10 минут, чтобы не разрушить полностью все полезные вещества ".

Для улучшения роста волос делайте салаты, в состав которых, кроме перепелиных яиц, входящих грудка индейки, постное куриное мясо, оливковое масло, шпинат. Полезно есть овощной суп с перепелиными яйцами.

"Некоторые косметологи рекомендуют ежедневно выпивать 2 перепелиные яйца. В сырых яйцах сохраняются все витамины, аминокислоты, микроэлементы. Раз в неделю готовьте гоголь-моголь из 3-4 перепелиных яиц", - рекомендует диетолог.

Скорлупу перемалывают в порошок

Скорлупа яиц на 90% состоит из карбоната кальция. Он необходим для роста волос и ногтей.

"Употреблять скорлупу надо, если есть ослабленные и ломкие волосы, - говорит диетолог Виктор Олексиюк. - Легко приготовить порошок из скорлупы. Для этого высыпают скорлупу в кастрюлю с холодной водой и кипятят в течение 5 или 10 минут. После чего скорлупу заливают яблочным уксусом , оставляют на сутки. Сушат в сухом темном месте и дважды перемалывают на кофемолке. Готовый порошок хранят в стеклянной банке и закрывают плотной крышкой ".

Если есть на ночь пол чайной ложки молотой скорлупы, уже через месяц волосы станут пышными и густыми.

gazeta.ua