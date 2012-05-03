В России на полигоне из-за взрыва погибли 6 людей

На полигоне "Мулино" в Нижегородской области России при взрыве боеприпасов погибли шесть человек, ранения получили четверо военнослужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате нарушения техники безопасности при укладке боеприпасов.

Представитель военной прокуратуры Мулинского гарнизона подтвердил агентству, что при взрыве погибли шесть военных, однако пострадавших, по его данным, трое. По его словам, все они - солдаты-срочники.

Представитель надзорного ведомства отметил, что угрозы взрыва для близлежащих населенных пунктов нет.