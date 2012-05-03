Ненависть и ревность вызывают болезни

Специалисты утверждают, что залогом долголетия и здоровья является счастье и радость в повседневной жизни.

Очень важно уделять достаточно внимание развитию и реализации своих творческих возможностей. Кроме того, гармонично существовать в социуме может только тот человек, который с любовью и уважением относится к окружающим. Специалисты считают, что многие заболевания вызваны переизбытком таких чувств, как ненависть и ревность.

Охваченные такими чувствами люди перестают что-то менять в своей жизни к лучшему и невольно сопротивляются естественным жизненным процессам.

Для того чтобы многого достичь в жизни очень важно как можно чаще радоваться и смеяться.

Смотрите только те программы по телевидению, которые могут вас насмешить или развеселить, подарить вам новые знания об окружающем мире и углубить уже имеющиеся.

Не менее важно исключить из своего круга общения людей, которые отличаются мрачностью и жестокостью.

Ваша жизнерадостность и чувство юмора напрямую влияет на физическое и психическое здоровье.

Эмоции заразительны, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы вас окружали оптимисты, люди счастливые и довольные своей жизнью.

Не забывайте дарить хорошее настроение и окружающим.

Чаще улыбайтесь, ведите себя доброжелательно.

Приложите все усилия для того, чтобы найти свое место в жизни. Откажитесь от шаблонного мышления, ведь это не ваш, а чужой выбор, а каждый человек имеет право выбора – самостоятельного и независимого.

Старайтесь научиться различать знаки судьбы.

Ежедневно человек сталкивается с множеством таких знаков, но, увы, многие их не видят, и поэтому вовремя не осознают, что ведут себя неправильно.

Старайтесь защищаться от неблагоприятных факторов имеющихся в социуме и укреплять свой дух.

Молчание – это мощная энергетическая защита, которая поможет вам без потерь выдержать даже самый мощный натиск, но только в том случае, если внутренний диалог проходит без постоянных обид и осуждений.

Радость поможет не только достигнуть гармонии, но и обеспечит вам долголетие.

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