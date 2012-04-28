Боль в спине терпеть не стоит

Лето – это пора не только отпусков, но и работы на даче. А дача в свою очередь – это и растяжения и ушибы. Если вы потянули спину, то вовсе не нужно терпеть боль, самое время действовать. Давайте поговорим более подробно о том, что именно необходимо сделать.

Для того чтобы справиться со вспышкой боли следует приложить лед. Это не только поможет снять отек, но и уменьшит растяжение мышц спины. Для того чтобы избавиться от боли еще быстрее можно попробовать такой массаж. Для этого вам потребуется приложить к больному месту пакет с кубиками льда и в течение семи-восьми минут массировать его. Проделывать эту процедуру необходимо в течение одного – двух дней.

После такого холодного лечения самое время переходить на лечение теплом. На третий день после растяжения возьмите таз с горячей водой, намочите в нем мягкое полотенце. Полотенце необходимо тщательно отжать и расправить так, чтобы на нем не было никаких складок. Затем лягте на живот, под бедра и голени положите подушки, а полотенце расстелите на поврежденном месте спины. Поверх полотенца следует положить полиэтиленовую пленку и электрогрелку.

В настоящее время кроме всего прочего в аптеках имеется огромный выбор различных мазей, многие из которых безопасны и легко справятся с легкими травмами, поэтому не плохо бы приобрести одну из таких мазей на всякий случай.

Следует также отметить, что в любом случае необходимо обратиться за помощью к врачу. Тем более, если боль не проходит и даже не становится слабее. Только врач может установить истинную причину болей и назначить лечение.

