Готовим ножки к лету

Лето - сезон мини-юбок и босоножек. Поэтому, самое время готовить к ним свои ножки. Специальные ванночки и другие нехитрые процедуры легко и приятно делать дома. Для приготовления ванночки естественно потребуется теплая вода, в которую можно добавить морскую соль и несколько капель эфирных масел.

К примеру, масла цитрусовых культур оказывают ранозаживляющее действие, лаванды – охлаждающее. Через 15-20 минут делается пилинг, а проблемные места стопы обрабатываются пемзой. На вытертые сухим полотенцем ноги массажными движениями наносится крем. Устранить неприятный запах помогает крем-дезодорант или дезодорант. После такой процедуры рекомендуется немного отдохнуть и выпить чашку травяного чая.

Народная косметология предлагает приготовить ванночку следующим образом: в тазик с теплой водой добавить стакан жирного молока, сделать пилинг морской солью, а после того как ноги высушены, протереть их ломтиком лимона.

Можно избавляться от натоптышей и трещинок с помощью кашицы сырого лука. Необходимо обложить ступни ног этим ароматным средством, обмотать их полиэтиленом, надеть хлопчатобумажные носки и лечь спать. Утром ополоснуть ноги прохладной водой, слегка подкисленной уксусом, потереть проблемные места пемзой и нанести питательный крем. Две-три не самые комфортные ночи приведут ноги в порядок.

Освежающие ванночки для ног

1. Растворить в тазике с водой 200 г морской соли, добавить настой ромашки, шалфея, мяты. Продолжительность процедуры 10 мин.

2. В теплую воду добавить 3 капли эфирного масла лаванды. Такая ванночка снимает усталость и предупреждает появление пота и неприятного запаха.

3. 20 лавровых листочков залить 3 л кипятка, настаивать 20 минут. Продолжительность процедуры 15 минут.

4. 3 столовых ложки шалфея, мяты, крапивы залить 1 л кипятка. Настаивать 30-40 минут, процедить. Продолжительность процедуры 15 минут.

5. В теплую воду добавить ломтики лимона или лайма, 4-5 капель эфирного масла лайма. Продолжительность процедуры 20 минут.

Скраб для ног

2 столовых ложки меда, 3 столовых ложки соли или сахара, 1 чайная ложка куркумы.