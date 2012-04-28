Творожные маски - для красоты лица

Маски из творога достаточно распространены и очень эффективны. Ниже приведены несколько рецептов масок, которые могут стать вашими верными друзьями, и выручат в любой ситуации. Попробуйте и вы по достоинству оцените такой способ ухода за кожей.

Маска 1. Эта маска отлично подходит для комбинированной кожи, она отлично убирает жирный блеск. Кроме того, маска питает и увлажняет кожу лица. Для приготовления этой маски вам потребуется семь листиков щавеля вымыть, после чего измельчить и растолочь до образования однородной кашицы. После этого, добавьте к щавелю взбитый белок, одну столовую ложку творога и одну чайную ложку меда. Все ингредиенты тщательно перемешайте между собой. Перед тем как наносить полученную маску необходимо смазать лицо тонизирующим лосьоном или соком щавеля. Оставьте маску на лице на пятнадцать-двадцать минут, а по истечении этого времени смойте, используя для этого крепкий настой чая.

Маска 2. Для всех типов кожи подойдет такая творожная маска. Она обладает питательным, тонизирующим, а также легким отбеливающим эффектом. Для приготовления этой маски вам потребуется смешать две столовых ложки свежего творога, крупный огурец, натертый на крупной терке, одну чайную ложку растительного масла и одну столовую ложку молока. После этого, в маску следует добавить три измельченных листика петрушки, а затем соль на кончике ножа.

Все ингредиенты следует тщательно перемешать между собой, после чего, маску нужно нанести на кожу лица и оставить на двадцать-двадцать пять минут.

По истечении этого времени смойте маску сначала теплой, а затем холодной водой.

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