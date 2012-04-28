4 продукта, необходимые женщине

Чтобы быть красивой и стройной - надо, прежде всего, быть здоровой, и правильное питание с легкостью может в этом помочь. Главное, включить в рацион продукты, которые содержат основные питательные вещества: железо, кальций, магний, фолиевую кислоту, витамин D и омега-3 жирные кислоты.

1. Брокколи

Что содержит: фолиевая кислота, витамины С, К, Е и А, марганец, триптофан, калий, кальций, железо, цинк, фосфор, магний, витамины группы В, белок.

Для чего необходима: предотвращает рак молочной железы, рак шейки матки и рака яичников. У беременных женщин способствует нормальному развитию плода. Предотвращает или улучшает симптомы существующей депрессии.

Как готовить: лучше всего брокколи варить, поливай ее лимонным соком и оливковым маслом, можно также добавить немного морской соли.

2. Лук

Что содержит: хром, марганец, калий, триптофан, фолиевая кислота, витамин С и В6.

Для чего необходим: Хорош в борьбе против рака, артрита, а также помогает бороться с инфекциями, простуды, лихорадки и астмы. Предотвращает запоры, усиливает кровообращение, улучшает здоровье желудочно-кишечного тракта, способствует здоровью сердца, и, как полагают, помогает снизить кровяное давление и уровень триглицеридов. На 25% снижает риск рака молочной железы и на 73% риск рака яичников. Кроме того, способствует предотвращению остеопороза, которому больше подвержены женщины, особенно после менопаузы.

Как готовить: лучше всего добавлять свежий лук в салаты и сэндвичи, а также запекать на гриле.

3. Бобы

Что содержит: фолиевая кислота, клетчатка, триптофан, белки, железо, магний, и калий.

Для чего необходимы: Уменшают риск развития диабета, рака молочной железы и повышения давления. Регулируют пищеварение, снижают уровень «плохого» холестерина. Предотвращают остеопороз у женщин и появление камней в почках. Играют роль в ослаблении приливов во время менопаузы. Кроме этого, бобовые регулируют аппетит, улучшают сон и повышают настроение.

Как готовить: бобовые выгодно добавлять в супы, готовить рагу и даже консервированную фасоль и горох вполне можно употреблять в пищу, предварительно промыв в дуршлаге.

4. Дикий лосось

Что содержит: омега-3 жирные кислоты, витамина D и железо, кальций.

Для чего необходим: Способствует нормальному росту костей, помогает предотвратить остеопороз, развитие рассеянного склероза и депрессии. Уменьшает риск инсульта, снижает артериальное давление и уровень «плохого» холестерина.

Как готовить: свежий лосось хорошо добавлять в салаты и сэндвичи, запекать в духовке и на гриле.

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