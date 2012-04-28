В Беларуси вдвое повышены минимальные цены на алкоголь

В Беларуси повышены предельные минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 40%.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Министерства экономики Беларуси, это предусмотрено постановлением Минэкономики №36 от 26 апреля 2012 года «О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 марта 2011 г. №49».

Так, согласно постановлению, за 0,5 л алкоголя крепостью 40%, произведенного и реализованного в Беларуси, предельная минимальная розничная цена с НДС составит 19,6 тыс. белорусских рублей (ранее действовала цена 9,4 тыс. рублей), отпускная цена франко-отправления (без НДС) - 14,2 тыс. белорусских рублей (ранее - 6,83 тыс. рублей).

Минимальная отпускная цена на импортные алкогольные напитки, реализуемые в Беларуси, без НДС составит 28,4 тыс. белорусских рублей (ранее - 13,65 тыс. рублей).

«С введением в действие этого постановления производители и импортеры алкогольной продукции, а также торговые организации должны реализовывать алкогольную продукцию крепостью свыше 28% по ценам, не ниже установленных данным постановлением", - пояснили в Минэкономики. Документ вступает в силу с 29 апреля после его официального опубликования в газете "Рэспублiка" (28 апреля).

Кроме этого повышаются предельные минимальные отпускные цены на этиловый спирт из пищевого сырья. Теперь диапазон цен франко-отправления без НДС за декалитр безводного спирта установлен от 62 тыс. белорусских рублей до 281,2 тыс. рублей (ранее - от 30 тыс. рублей до 134,2 тыс. рублей).