Иностранцев нет среди пострадавших от взрывов в Днепропетровске
11:12, 28 апреля 2012Зарубежные новости
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Сообщает пресс-служба МЧС
По предварительной информации, в результате четырех взрывов, которые прогремели в Днепропетровске, граждане иностранных государств не пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.
Как сообщал УНИАН, в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадали 29 человек.
По фактам взрывов прокурор Днепропетровской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
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