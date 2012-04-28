Иностранцев нет среди пострадавших от взрывов в Днепропетровске

По предварительной информации, в результате четырех взрывов, которые прогремели в Днепропетровске, граждане иностранных государств не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Как сообщал УНИАН, в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадали 29 человек.

По фактам взрывов прокурор Днепропетровской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).