Из-за перемены погоды мы испытываем недостаток энергии

В связи с переменой погоды, многие люди чувствуют себя усталыми и испытывают недостаток энергии. Член Американской Академии геронтологической медицины Мила Клецкая предлагает радикальные средства для борьбы с этими недомоганиями, пишет www.ria-ami.ru.Итак, если у вас явный упадок сил, то вы можете включить в свое меню следующие продукты, которые сработают как «скорая помощь»:

1. Ешьте зелень сельдерея регулярно по 1-2 палочки после еды.

2. Отварите 1 стакан овсяных хлопьев в 5 стаканах воды, пока жидкость не уменьшится в 2 раза, затем процедите. Добавьте к раствору 2 стакана молока (желательно козьего) и доведите до кипения, после чего добавьте 4 чайных ложки меда и снова доведите до кипения. Пейте теплым 2-3 раза в день.

3. Мелко порежьте изюм, курагу, чернослив и инжир (по 200 г каждого), смешайте с 25-ю размельченными грецкими орехами. Съедайте по 1 столовой ложке каждый день в течение месяца.

4. Залейте 2 столовые ложки шиповника 1 стаканом кипящей воды и варите на слабом огне 10 минут. Заварите в течение 1 часа, процедите. Пейте по полстакана 2-3 раза в день.

Если вам просто хочется взбодриться, полезно провести очистительный курс соками. Фруктовые соки содержат глюкозу, которая служит лучшим очистителем печени и крови от шлаков. Итак, один-два дня на соках и вы сбросите груз усталости и несколько лет в придачу.

Эти дни нужно освободить от всяких дел, не пользоваться никакими подсластителями (сахар, мед и т.п.), никаких чаев и кофе (можно, кроме соков, только воду). Причем, соки надо как бы жевать во рту, а воду пить очень маленькими глоточками.

Начните так.

В пятницу съешьте на ужин зеленый салат, утром в субботу выпейте свежевыжатый сок – яблочный или грейпфрутовый. Фруктовый сок – очищающий, в то время как зеленые соки обеспечивают вас энергией. Пейте соки каждые 1,5-2 часа. Таким образом, вы не будете чувствовать голода.

На ужин в субботу (а по желанию можете сделать это в воскресенье) можно съесть немного овощного бульона. Можете также сварить коричневый рис и нарезать в него немного овощей. В понедельник вас не узнают на работе, а рабочая неделя пройдет намного легче, так что к ее концу вы не будете ощущать усталости.

Проводите такие соковые дни раз или два в месяц. Ваша задача приучить организм к отдыху от еды и выбросу шлаков, а не рывком за 1-2 дня скинуть килограммы, которые потом вернутся, если вы не будете повторять такие очищения. Предлагаю еще один план сокового дня.

8-9 часов утра.

400-500 мл фруктового сока. Возьмите 1 грейпфрут, снимите очень тоненький слой его кожуры, 3 яблока и отожмите их.

Полдень.

400-500 мл овощного сока по одному из следующих рецептов:

Морковь-свекла-сельдерей-яблоко. 8 морковок, половинка средней свеклы, 3 яблока, 3 палочки сельдерея. Добавьте 1 чайную ложку лимонного сока, чтобы усвоился каротин из моркови.

Морковь-петрушка-сельдерей-яблоко-укроп. 8 морковок, 2 яблока, горсть петрушки, укропа и 2 палочки сельдерея.

Петрушка-укроп-сельдерей-яблоко. 4 яблока и по горсти каждой травы.

15-16 часов дня – снова овощной сок.

Ужин.

Овощной сок. На ночь можно позволить себе чашку ромашкового чая с мёдом.