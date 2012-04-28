Заменители сахара вызывают рак
09:29, 28 апреля 2012Зарубежные новости
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Обнаружили итальянские ученые
Искусственные подсластители повышают риск развития рака, обнаружили итальянские ученые.
Специалисты из института Рамаццини в Болонье провели эксперимент на грызунах, которые употребляли различные виды подсластителей. В результате риск развития разных видов рака у мышей возрос в 2 раза. Содержащиеся в заменителях сахара вещества провоцируют увеличение печени, опухоль легких, а также воздействуют на щитовидку, показали исследования на животных других видов.
В больших количествах любые подсластители становятся опасными, предупреждают авторы исследования. Они рекомендуют удовлетворять потребность организма в сладостях с помощью натуральных заменителей сахара, например, сухофруктов.
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