Заменители сахара вызывают рак

Искусственные подсластители повышают риск развития рака, обнаружили итальянские ученые.

Специалисты из института Рамаццини в Болонье провели эксперимент на грызунах, которые употребляли различные виды подсластителей. В результате риск развития разных видов рака у мышей возрос в 2 раза. Содержащиеся в заменителях сахара вещества провоцируют увеличение печени, опухоль легких, а также воздействуют на щитовидку, показали исследования на животных других видов.

В больших количествах любые подсластители становятся опасными, предупреждают авторы исследования. Они рекомендуют удовлетворять потребность организма в сладостях с помощью натуральных заменителей сахара, например, сухофруктов.

likar.info