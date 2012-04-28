Чем полезна молодая крапива?

Молодая крапива особенно полезна, поскольку ее свежие листья имеет больше полезных веществ. Летом крапива тоже полезная, но имеет уже меньше целебных свойств. Крапива богата магнием, калием, хром. Чай из свежих листьев крапивы можно пить и беременным. Навар из свежей крапивы лучше всего пить в конце апреля, - рассказывает столичный фитотерапевт Светлана Завальская, 56 лет.

Молодая крапива - хорошее средство для иммунитета. Весной, когда организм нуждается в защите, она очень помогает, поскольку содержит витамины А, С Причем витамина С в крапиве вдвое больше, чем в ягодах черной смородины и апельсинах. Хорошо помогает при профилактике простуды и воспаления легких. Но надо помнить, что крапива усиливает свертываемость крови. Поэтому ее следует употреблять больным гипертонией и атеросклерозом.

Витаминный чай из крапивы для профилактики простуды приготовить очень легко. Для 4 порций берут 3 столовые ложки свежих или сушеных листьев крапивы и 4 столовые ложки сушеных плодов рябины. Кладут в кастрюлю, заливают 500 граммами воды. Когда смесь закипела, варят еще 10 минут. Далее настаивают 3 часа в комнатной температуре. Сосуд при этом плотно закрывают. Пьют 1-2 раза в день перед едой. Такой чай также помогает укрепить сердце.

Настойка из крапивы улучшает цвет лица, ускоряет обменные процессы. Для настойки берут 20 свежих или 10 сухих листьев крапивы на стакан кипятка. Настаивают 10 минут. Принимают охлажденным по полстакана два раза в сутки. Средство станет полезным и вкусным, если в него добавить несколько ложек сока моркови, лимона или свеклы.

gazeta.ua