Интернет - лекарство от слабоумия

Интернет может стать панацеей от старческого слабоумия и раннего старения, обнаружили ученые из США.

Исследователи из Калифорнийского университета провели эксперимент с участием пожилых людей, которых разделили на две группы. В течение месяца одна группа участников должна была читать книги, а вторая – осваивать виртуальное пространство. В ходе эксперимента врачи наблюдали за добровольцами и снимали показатели электоэнцефалограмм.

Обнаружено, что работа в интернете стимулирует работу участков мозга, которые отвечают за память, речь, зрение, воображение, лучше, чем чтение книг. Активизация работы мозга замедляет негативные процессы, которые связаны со старением и ведут к ухудшению памяти.

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