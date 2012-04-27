Каждый час выпивайте стакан воды

Вода - лекарство от всех болезней. Так считает лучанка Ирина Нагорная. С помощью воды она лечит гастрит, простуду, выводит из организма шлаки.

"Надо просто научиться использовать воду в лечебных целях, - говорит Ирина. - Когда чувствуете тошноту или головокружение, выпейте стакан холодной воды. Пейте медленно, маленькими глотками, при этом делайте глубокие вдохи и выдохи".

Пейте столько воды, сколько требует ваш организм. Для организма полезна только чистая вода. Вода из-под крана таковой не является, поскольку ее хлорируют.

"Когда истощились, в течение трех часов выпейте два литра негазированной минеральной воды. Следующие несколько дней пейте не менее 3 литров воды".

Для улучшения работы кишечника нужно на ночь оставить стакан воды при комнатной температуре. Утром натощак выпейте эту воду маленькими глотками. Таким образом можно вылечить гастрит.

"Также можно в течение суток очистить организм от шлаков, - Ирина наливает в стакан 200 грамм воды. - Начиная с 8 утра, каждый час выпивайте стакан негазированной минеральной воды. Чтобы вылечить простуду, мы пьем чай и делаем горячую ванну для ног. Достаточно бросить в ванну щепотку морской или поваренной соли. В такой ванночке ноги продержите 15 минут. Затем вытрите насухо и лягте спать. Утром проснетесь здоровыми".

Будьте осторожны, покупая минеральную воду. В магазинах и аптеках есть много искусственно минерализованной воды.

"То есть сначала добытую из недр воду очищают, а затем насыщают солями. Она вроде безобидная, но и пользы от нее никакой. Полезной для человека может быть только вода той местности, где он родился или живет в течение длительного времени. Колодец в вашем дворе есть источником минеральной воды. Чтобы удостовериться, что эта вода безвредна, сдайте ее на анализы", - говорит Ирина Нагорная.

gazeta.ua