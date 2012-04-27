Лучшие привычки для сохранения стройности

Хватит худеть, просто оставайся в форме!

Те, кто говорят, что война не женское дело - ошибаются. Женщины всю свою жизнь ведут войну за свою красоту. Во многих случаях, поле битвы - стройная фигура. Ради нее мы готовы морить себя голодом и принимать сомнительные препараты. Но для того, чтобы быть стройной, лучше всего постоянно придерживаться нехитрых правил. Тогда экстренные методы похудения абсолютно не понадобятся.

Очищайся

Как бы правильно ты не питалась, случаются праздники и прочие торжества, которые заставляют забыть о фигуре. Поэтому каждой осенью и весной нужно очищать организм. Можно делать это при помощи специальных детокс-диет. Но для того, чтобы не подвергать организм стрессу можно просто пить много воды и травяных настоев. Включить в рацион фрукты, водоросли и клетчатку. И, конечно, исключить сладости, соль-сахар и алкоголь. Пятнадцать дней такого питания позволят твоему организму обновиться, избавившись от накопившихся шлаков.

Мясные уик-энды

Оставь мясные блюда на выходные, в летнее время это чудесная возможность отведать мясо так, как его готовили наши предки - на углях. А в будние дни источником белка пускай будут яйца, тофу, бобовые и, особенно, рыба - три раза в неделю, как минимум.

Заменяй

Сокращай количество соли, заменяя ее специями, лимоном и свежей зеленью. Коричневый сахар и мед пускай встанут на место привычного белого сахара. А молоко лучше всего заменить на растительное: рисовое, миндальное, овсяное, соевое. Они не вызывают аллергии и способствуют пищеварению.

Больше овощей

Стройная фигура немыслима без овощей. И для того, чтобы всегда быть в форме тебе придется подружиться с ними навсегда. Ешь как можно больше салатов из свежих овощей, на ужин овощи можно запекать на гриле, варить и, в конце концов, обжаривать на оливковом масле. Особое внимание обрати на брокколи - диетологи ценят ее за антиоксидантные свойства и рекомендуют употреблять в качестве профилактики рака.

Белки на завтрак

Чтобы быть сытой и полной энергии с самого утра ешь на завтрак яйца, ветчину, сыр, копченый лосось, индейку.

Правильные жиры

В качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ну и, безусловно, во избежание лишних килограммов обязательно употребляй правильные жиры: необжаренные орехи, семена льна, авокадо, жирную рыбу, оливковое и кунжутное масло.

Маленькие радости

Иногда позволяй себе сладкое, особенно десерты, которые богаты орехами и шоколадом. Он, как известно, не только хороший антиоксидант, но и поднимает настроение и заставляет мозг лучше работать.

Двигайся

Правильное питание никогда не придаст твоим мышцам красивую форму. Так что любые физические упражнения - это наше все, выбор, к счастью, огромен. Манипуляции с мышцами ускоряют обмен веществ и, в комплексе с вышеперечисленными пунктами, сделают тебя здоровой и стройной.

lady.tochka.net