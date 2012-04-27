Как почисить кожу лица в домашних условиях

Красивая кожа - это мечта любой женщины. Состояние кожи напрямую связано со здоровьем внутренних органов и правильным уходом за ней.

Очень важный этап ухода за кожей лица – это пилинг.

Для жирной кожи пилинг требуется не реже одного раза в неделю. С сухой следует обращаться более осторожно, так как слишком частое механическое очищение может травмировать ее.

Подобрать средства для чистки кожи нетрудно, так как магазины предлагают огромный асcортимент косметических средств для пилинга кожи лица. Однако, существуют и домашние способы очистки.

Самый простой рецепт домашнего пилинга – это смесь овсяных хлопьев с молоком или растительным маслом. Такой состав безопасен даже для самой чувствительной кожи.

Легкий массаж хлопьями не только очищает, но и способствует улучшению кровообращения. Если после пилинга на некоторое время оставить смесь на лице, то она выполнит функцию маски.

Не менее популярные средства для очистки кожи – это фруктовые кислоты. Эта основа многих салонных пилингов. Но в домашних условиях ты тоже можешь использовать фруктовые кислоты.

Наиболее концентрированно они содержатся в ягодах красной смородины, винограда, цитрусовых плодах.

Такой пилинг способствует отшелушиванию омертвевших частиц кожи, делает менее заметными пигментные пятна.

Рецепты домашних скрабов для лица

Огуречный скраб. Натри огурец на терке, а затем смешай с 1 столовой ложкой толокна или хлопьев «Геркулес», смесь должна настояться на протяжении 20-25 минут. Наноси пилинг с одновременными легкими круговыми движениями на протяжении семи минут. После процедуры умой лицо теплой и затем холодной водой.

Кофейный скраб. Тебе понадобится кофейная гуща после выпитого кофе. Обрати внимание на то, чтобы кофейная гуща не была совсем сухой, оставь немного жидкости. В эту смесь необходимо добавить масло кедрового ореха, всего несколько капель. Нанеси на лицо смесь и втирай в кожу круговыми движениями на протяжении 5-7 минут.

Йогуртовая маска-пилинг по-итальянски. Тебе понадобится натуральный кислый йогурт и натуральное extra virgin оливковое масло.

Ляг, расслабься, и нанеси тонкий слой зеленого оливкового масла на лицо и шею. А сверху наложи толстый слой обычного или фруктового йогурта, и дай ему высохнуть. После того, как йогурт высохнет, нежными круговыми движениями помассируй лицо и шею. Затем умой лицо и высуши.

Скраб из меда. Половину ст. ложки меда размешай с половиной чайной ложки крупной столовой соли. Можно добавить еще 1 чайную ложку корицы или кукурузной муки. Аккуратными массирующими движениями нанеси массу на лицо, и по истечении 2-х минут смой водой комнатной температуры.

Скраб из миндаля и белой глины. Измельчи несколько ядер миндального ореха, например в кофемолке. 1 чайную ложку ореховой муки размешай с чайной ложкой белой глины, с таким же количеством хлопьев геркулеса, и со столовой ложкой тертой массы свежего огурца. Немного разбавь смесь кипяченой водой, после чего наложи на лицо, помассируй 1-2 минуты, и оставь на 5-7 минут. Затем смой маску прохладной водой.

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