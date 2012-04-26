Мать восьмерых детей умерла от передозировки кока-колой

На днях в Америке скончалась 30-летняя Наташа Мэри Харрис - мать восьмерых детей. По словам врачей, женщина умерла от последствий употребления кока-колы, диагноз звучит так - «отравление кофеином и тяжелая гипокалиемия».



Женщина жаловалась на повышенную утомляемость, раздражительность и частую рвоту, которые были вызваны чрезмерным употреблением кока-колы, пишет www.kamelek.com.

Наташа Мэри Харрис в день могла выпить до 10 литров газированного напитка.



По словам ее делового партнера Криса Ходкинсона, проблемы со здоровьем у женщины возникли около года назад, однако члены ее семьи считали, что апатия, усталость, рвота и прочее – это всего лишь реакция на стресс и переутомление от ухода за 8 детьми.



«Она выпивала по десять литров кока-колы в день», — рассказал Ходкинсон. «Семья покупала по четыре 2,5-литровых бутылки в день, и они почти полностью доставались Наташе. Проснувшись, она первым делом выпивала стакан газировки, и то же самое делала, отходя ко сну», — добавил он.

