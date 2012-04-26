В больницах Швейцарии - дефицит лекарств

Как заявил руководитель фармацевтической службы больницы Лозаннского университета Андре Паннатье, швейцарские больницы испытывают дефицит лекарственных средств и это очень волнует их руководство, сообщает worldradio.ch. По его словам, Китай и Индия производят 70–80% активных фармингредиентов для производства дженериков, пишет www.ria-ami.ru. В ряде случаев у этих ингредиентов возникают проблемы с качеством. Особенно это касается ингредиентов для производства противоопухолевых лекарственных препаратов.

Андре Паннатье отметил, что в его больнице ощущается недостаток около 15 наименований лекарств, некоторые из которых приходится закупать в Германии.

В университетской больнице Женевского университета ожидаются поставки примерно 50 наименований лекарственных препаратов.