Почему хочется соленого

Вкус, как известно, дело тонкое. Но почему одна и та же пища одному человеку кажется нормальной, другому - слишком соленой, а третьему - недосоленной? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Потому как желание постоянно досаливать пищу может быть следствием разных факторов.

Вкус плюс запах

Чувство вкуса очень зависит от чувства обоняния, без которого часто сложно отличить соленое от сладкого, кислого и горького. Наверняка ты не раз сталкивалась с тем, что во время простуды пища кажется безвкусной - это связано с тем, что обоняние (нюх) ослаблено.

Дело привычки

Известен и другой факт - вкусовые предпочтения чаще всего прививаются нам с детства. Допустим, мама обильно солила пищу и этот стереотип, не только заставляет тебя брать в руки сольницу, но и сам за тебя определяет, где достаточно соленая еда - а где пресная. Многочисленные примеры доказывают, что от любого вкусового стереотипа можно избавиться - главное захотеть!

Ученые знают секрет

Исследователи из университета города Ноттингем (University of Nottingham) пришли к мнению, что желание «досаливать» пищу возникает потому, что привкус соли начинает чувствоваться в полной мере только через 20 секунд после того, как еда попадает в рот. Многие за это время уже успевают сделать вывод и досолить блюдо. Так и возникает эта вредная привычка.

А может к врачу?

Если же дело не в привычке, а ты все равно очень хочешь соленого - не спеши бежать за тестом на беременность. Хотя, конечно, узнать правду будет не лишним. Но, кроме материнства, причиной нехватки соли, может быть снижение иммунитета (воспаление очага инфекции в организме), а также болезни мочеполовой системы - цистит, простатит (у мужчин), воспаление придатков. Так что, если ты уже в который раз замечаешь, что вся пища кажется тебе недосоленной - обязательно пройди обследование у врача.

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