В Рио-де-Жанейро объявлена эпидемия лихорадки Денге

Несмотря на все превентивные меры, к которым обращались власти Рио-де-Жанейро еще в конце прошлого года, эпидемия лихорадки Денге все-таки началась, сообщают РИА Новости.

Количество пострадавших начало стремительно расти с начала года. Здесь, во втором по численности населения бразильском городе и туристической столице страны, медики зафиксировали более 50000 фактов заражения лихорадкой. В 12 случаях инфицирование закончилось смертью.

При этом эпидемпорог - 300 больных на 100000 человек. И его болезнь преодолела. Денге особо активизировалась за последние недели из-за дождей. Во влажной среде переносчики лихорадки - москиты Aedes Aegypti - чувствуют себя более чем вольготно. Пресная застоявшаяся вода является основным условием размножения москитов.

Согласно статистике, в 2008 году Рио-де-Жанейро содрогнулся под ударом самой масштабной за историю эпидемии лихорадки Денге. Тогда с января по июнь заболели более 162000 человек, а 123 - скончались.

Вообще лихорадку завезли в Бразилию выходцы из Азии еще в XIX веке. Принятый в 1950-х годах строгий санитарный режим позволил ее победить. Вновь Денге дала о себе знать в 1980-х. Ситуация осложняется тем, что до сих пор медики не разработали вакцину.