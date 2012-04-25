Любовь как психическое расстройство: стоит ли лечить

Ученые сделали удивительное, но неоднозначное открытие. Оказывается, чувство любви у человека возникает по той же схеме, что и болезнь. Причем, болезнь психическая. Проявления любви схожи с признаками алкогольной или наркотической зависимости. Если любовь - это болезнь, то от нее, вероятно, нужно лечить. Или, наоборот, симптомы этого расстройства для организма полезны? Об этом рассказывает психолог Анетта Орлова.

Большинство людей, тем более, здоровых людей, могут периодически испытывать это чувство. И здесь, по словам психолога, важную роль играет так называемый стиль любви. Для кого-то важна совместимость с партнером, понимание того, что партнер тебе подходит. Кто-то любит жертвенной любовью: тогда партнер занимает главное место в жизни любящего. Есть преданная любовь, когда партнеры прожили вместе уже долгое время, пишут Вести.

Встречается и любовь-игра. По словам психолога, в этом случае у человека налицо дофаминовая зависимость. Потому что в состоянии влюбленности у человека в кровь выбрасывается гормон дофамин, который поднимает настроение, делает человека более подвижным, дарит радостное состояние.

Кроме того, бывает и любовь-мания. "Этот стиль любви очень страшный. Человек попадает внутрь этого бредового состояния влюбленности, объект любви идеализируется, ему присваиваются всевозможные достоинства и постоянно хочется получить этот объект в свое полное владение", - рассказала психолог. Эта зацикленность доставляет неудобства не только объекту любви, но и тому, кто подвержен этой мании.

При этом, по словам психолога, нет ничего более заразного, чем эмоции. "Влюбленный человек, как правило, позитивен. И окружающим хочется точно того же. Поэтому бывает так, что подруга влюбляется, вторая девушка срочно ищет объект любви", - пояснила она. Хотя, потребность влюбиться связана с многими факторами, и если она есть, то с большой вероятностью человек найдет объект любви в своем окружении.

"Но самое главное, откуда берется любовь к внешнему миру, - это любовь к самому себе. Но не эгоистичная любовь, а принятие себя таким, какой ты есть. Во-вторых, чувство любви должно созреть. Это связано со многими аспектами. Если ты чувствуешь, что ты готов, это очень быстро передается. Противоположный пол это сразу считывает", - подытожила Анетта Орлова.