Формула идеального завтрака

Неправильный завтрак – причина набора лишних . Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог и эксперт Алла Шилина во время пресс-завтрака для украинских журналистов.

В ходе мероприятия врачи и специалисты компании рассказали о результатах исследований в области правильного питания. Специалисты отметили, что без качественного завтрака невозможно похудеть и контролировать вес. А отказ от завтрака приводит к быстрой усталости, слабости, а сильное чувство голода провоцирует на потребление слишком калорийной пищи в течение дня, что формирует неправильный режим питания. Алла Шилина назвала формулу идеально сбалансированного завтрака. Он включает:

• около 20 г белка;

• основной набор витаминов и минеральных веществ;

• не более 5 г жира;

• ценную клетчатку;

• воду;

• не превышал 300-400 ккал.

likar.info