Школьники из Украины ночевали в аэропорту Варшавы

14 школьников из Украины на прошлой неделе ночевали в аэропорту Варшавы из-за отказа Пограничной службы Польши выдать им однодневные визы, с которыми они должны были легально въехать в страну и ожидать вылета в гостинице, а не в транзитной зоне аэропорта.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сегодня сообщил пресс-секретарь польской национальной авиакомпании LOT Лешек Хожевский, заметив, что не знает, почему украинцы не получили визы.

Собеседник агентства заявил, что авиакомпания предоставила украинским школьникам все, что могла для ночлега в транзитной зоне столичного аэропорта. «То, что могли, мы им предоставили: покрывала, подушки, еду, но, к сожалению, до следующего дня они должны были остаться там», - сказал он.

По словам Л.Хожевского, воздушное судно, на котором украинцы летели из Торонто, имело «достаточно серьезную поломку», поэтому прилетели в Варшаву на несколько часов позже, чем должны были прибыть по расписанию, и не успели на самолет, летящий во Львов.

Л.Хожевский сообщил, что пассажиры рейса могут подавать компании заявки на получение компенсации за задержку вылета и опоздания к месту назначения.

Пресс-секретарь отметил, что сумма возмещения за час задержки составляет от «нескольких десятков до нескольких сотен евро». При этом Л.Хожевский допустил, что LOT не будет платить дополнительную компенсацию за неудобства во время ночевки в аэропорту. «Если что-то не зависит от авиалинии, как например то, что пограничники не выдают визы, то, боюсь, что нет... Это как в случае плохой погоды, авиалиния не несет ответственности за молнии», - сказал собеседник агентства.

Л.Хожевский подчеркнул, что LOT не имеет никакого влияния на решение польской пограничной службы, которая решает кого впускать в страну, а кого нет. «Это програничные правила. Как говорят, наша хата с краю, мы должны подчиниться этим ограничениям», - резюмировал пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, украинская газета "Сегодня" написала об инциденте с 14 львовскими школьниками, которые были вынуждены сутки ожидать вылета из Варшавы во Львов в транзитной зоне варшавского аэропорта из-за опоздания рейсу LOT, которым они летели из Канады. Дети должны были вернуться домой еще 19 апреля в обед, а прилетели только 21 апреля вечером.

По информации издания, 14 учеников 7-10 классов львовской классической гимназии сутки просидели в варшавском аэропорту вследствие задержки рейса - детей не поселили в гостиницу, они спали прямо на полу в зале ожидания. Матрасов подросткам не дали - только маленькие подушки и одеяла.

По словам матери одного из школьников Светланы Кривун, сначала на сутки задержался рейс Торонто-Варшава якобы из-за неисправности самолета польских авиалиний. В Канаде детей поселили в гостиницу и накормили. После прилета в Варшаву им объявили, что их самолет на Львов уже улетел, и они полетят домой только на следующий день, 21 апреля.