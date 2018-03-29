Подсолнух - универсальный врач

Повышенная утомляемость, артрит, депрессия, нарушение кровообращения, выпадение волос - эти болезненные состояния будто отличаются между собой, однако один из решающих факторов их возникновения - недостаток пиридоксина, или витамина В6. Этот витамин, как доказано исследованиями последних десятилетий, имеет уникальные свойства. В первую очередь - обеспечивает обмен и усвоение аминокислот (составляющих частей белка), жиров и углеводов. Ведь мало съесть что-то, нужно, чтобы эта пища была усвоена организмом, дала ему энергию, укрепила иммунную защиту. Так вот одним из богатых источников натурального пиридоксина являются подсолнечные семена.

В украинских селах еще где-то в середине прошлого века семья не укладывалась спать, пока не съедали ковшик семян. И лузгали не жареные, как сейчас, а высушенные постепенно, равномерно, на печи, что способствовало сохранению всех полезных веществ, которых в подсолнухе предостаточно: витаминов В6, Е, F, А, белков, жиров, органических кислот и др.

В наше время, когда увеличились нервные нагрузки и стрессы, потребность в этих зернышках неизмеримо увеличелась: они обеспечивают равномерное снабжение клеток глюкозой, которая дает организму энергию, успокаивают нервную систему, способствуют оптимистичному настроению. Кроме того, из-за современного характера питания (изделия из очищенного зерна, сладости, жареные или быстрого приготовления продукты) человечество страдает от недостатка пиридоксина, который является причиной плохого усвоения пищи, которая становится балластом, и так званых болезней нарушенного обмена веществ.

Следовательно, подсолнечные семена - это профилактика и лечение таких заболеваний: сахарный диабет, гнойничковые заболевания кожи (в частности юношеские угри), ожирения, артриты, подагра, суставный ревматизм, заболевание нервной системы, невралгическая боль, авитаминоз и др. (исследователи насчитывают их около ста).

Желательно употреблять сырые (сушеные) семена: по 2 ст. л. дважды в день. А еще полезно проросшее (летом оно прорастает за сутки). Употреблять как приправу (вкусную!) к сыру, маслу, салату, по 1-2 ст. л. (можно высушить и стереть на порошок).

Кроме семян, в народной медицине издавна использовали все растение.

В случае избыточной потливости, нейродермита, дерматита, фурункулеза, зубной и головной боли, для улучшения работы печени и почек очень помогает настой сухих лепестков (1 ст. л. залить стаканом кипятка, настоять 2 часа), употреблять за 3 разы до еды.

Готовили настойку (лепестки и нижние листки растения порезать, заполнить банку на четверть, залить доверху водкой, крепко закрыть и настаивать 2 недели, процедить), употребляли по чайной ложке трижды на день за 30 хв. к еде как жаропонижающее средство, для возбуждения аппетита, снятия сердечной боли, боли неврологического происхождения, желудочных кольок, лечение ревматизма, радикулита, гриппа, катара верхних дыхательных путей, фурункулеза, малярии, желтухи, гипертонии.

Из листьев, собранных в начале цветения растения (оставался черешок не больше как 3 см), готовили настой (1 ст. л. заливали стаканом кипятка) для снижения температуры тела. Настой из листьев подсолнуха и сухоцвета багульникового, (1:1), годится для снижения артериального давления (1 ст. л. смеси залить стаканом кипятка, настоять час, процедить, употреблять по 1/3 стаканы за 20-30 минут до еды). Настой употребляли в случае боли в желудке.

Стебель растения (как и молодые цветочные корзины) употребляли и для лечения. Для задавненого сухого кашля лекарства готовили так: 2-3 ст. л. сердцевины стебля заливали 0,5 л кипятка, выдержав на слабом огне несколько минут, охлаждали, процеживали. Употребляли на протяжении суток за несколько приемов.

Смесь сердцевины и корня растения (1:1) - сырье для приготовления лекарств с целью выведения солей из организма. 5 ст. л. залить 1 л воды, довести до кипения на водяной бане, прокипятить 2 минуты, настоять до охлаждения, процедить. Эта суточная доза употребляется за 4-5 раз за полчаса до еды. При необходимости после 3-4 недель лечения сделать перерыв на 10-14 дней, курс повторить (моча сначала потемнеет, что свидетельствует о выведении шлаков). Эти лекарства употребляют также в случае проблем с мочевыделением.

Ольга Пащенко