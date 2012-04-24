Ученые изобрели очки для похудения

Японские ученые создали очки, которые способны зрительно увеличивать или уменьшать количество еды, и, таким образом, способствуют похудению. При этом пропорции рук и других предметов в размерах не меняются.

Авторы изобретения – ученые из Токийского университета. Испытания очков показали, что с их помощью люди съедают на 9,3% меньше печенья, если увеличить его изображение на 50%. Когда очки настроили на уменьшение порций на 33%, участники эксперимента съедали на 15% больше.

Предполагается, что основными покупателями чудо-очков станут жители западных стран, в которых остро стоит проблема ожирения.

focus.ua