Железо в пище замедляет умственное развитие детей

Исследователи из университета американского штата Мичиган пришли к выводу, что железо, которое добавляют в детское питание для предотвращения анемии у детей, может привести к задержке их умственного развития.

Как известно, в США в детское питание обычно добавляют железо из расчета 12 миллиграмм на литр, в Европе используют немного меньшее его количество. Эти меры принимаются для того, чтобы предотвратить железодефицитную анемию, которая вызывается нехваткой гемоглобина.

По словам ведущего автора исследования, профессор Бетси Лозоффа из Центра роста и развития человека при Мичиганском университете, новые данные являются большой неожиданностью, ведь до этого времени считалось, что проблемы в развитии детей могут возникнуть лишь при нехватке железа.

Ученые обследовали 494 чилийских ребенка. В рамках исследования, две группы здоровых детей, одна из которых, получала 12 миллиграмм железа на литр детского питания, а вторая - 2,3 миллиграмма, наблюдались с полугода до 10 лет.

Лозофф сообщает, что большинство детей, которые получали питание с содержанием железа в соответствии с нормами, принятыми в США, не показали низких результатов. Но все же 5% обследуемых, у которых в возрасте шести месяцев был высокий уровень гемоглобина, что свидетельствует о достаточном содержании железа в организме, показали не очень хорошие результаты умственного развития.

Автор исследования сообщает, что специалисты намерены и дальше изучать эту проблему. А родителям рекомендуют более ответственно относиться к выбору пищи для своих детей.