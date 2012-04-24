Избыток фолиевой кислоты вредит

Дети, имеющие переизбыток фолиевой кислоты в крови, склонны к различным кишечным болезням, считают ученые Калифорнийского университета. Их исследование - повод пересмотреть норму фолиевой кислоты для детского организма.

В новом исследовании приняли участие дети и подростки от 6 до 17 лет. Выяснилось, что те, кто не страдает заболеваниями кишечника, имеют уровень фолата в крови на 20% ниже. Воспалительные процессы в кишечнике являются причиной хронических болей в животе, поноса.

Врачи констатируют, что необходимо контролировать объем фолата в организме ребенка. Недостаток этого вещества связан с нарушением проникновения витамина В через кишечник, с неправильным взаимодействием лекарственных препаратов. Но и переизбыток оказался опасным для ребенка. Ученые намерены продолжать исследования.

Источником фолиевой кислоты являются лиственные зеленые овощи, шпинат, бобовые цитрусовые.

likar.info