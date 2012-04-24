От просмотра «откровенных сцен» человек слепнет

При просмотре «откровенных сцен» сексуальные центры временно подавляют активность зрительного анализатора в мозгу

К такому выводу пришли исследователи из Университета Гронингена (Нидерланды).

Как известно, ранее уже появлялись данные о том, что эротические изображения влияют на работу 17-го поля Бродмана, называемого также первичной зрительной корой, но информация эта была разнородной и не вполне достоверной. На этот раз голландские исследователи подошли к делу с большей основательностью.

Для участия в эксперименте они пригласили 12 гетеросексуальных женщин сексуально активного возраста. Все они прошли через тщательный гормональный анализ, чтобы индивидуальные различия в гормональном фоне не сказались на результатах, сообщает compulenta.ru.

В ходе эксперимента женщинам показывали три видеозаписи, одновременно следя за активностью их мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Одно видео было контрольным - документальная пленка, повествующая о подводном мире Карибского архипелага. Два других были отчетливо эротического содержания, только в первом все ограничивалось предварительными ласками и «мануальной стимуляцией», а второе видео показывало то, что обычно за этими ласками и стимуляцией следует.

Как пишут ученые в Journal of Sexual Medicine, только наиболее откровенные сцены вызывали снижение притока крови к зрительным центрам мозга. Похожее снижение активности зрительного анализатора можно увидеть, например, когда во время просмотра чего-либо человека просят вспомнить некое слово или провести арифметическую операцию в уме.

То есть дело тут не столько в характере видео, сколько в том, что за энергетические ресурсы начинают конкурировать два разнородных когнитивных процесса. Мозг обычно стремится к экономии энергии, и в случае сексуального возбуждения преимущество отдается именно ему. Если рассмотреть этот конкретный пример с порнофильмом, то тут очевидно, что зритель и так знает о сути происходящего и детали картинки ему не важны: информация о том, какой формы стол, на котором происходит «это», для сексуальных центров совершенно бесполезна.

Авторы работы указали на то, что повышенная активность зрительных центров может сопровождать тревожное состояние: мозг постоянно требует всё больше информации извне, чтобы вовремя предотвратить опасность. В этом случае зрительный анализатор подавляет сексуальные центры, так что правильно советуют сексологи: для хорошего секса нужно хорошо расслабиться - иначе все, что вы запомните, это погода за окном и цвет стен, а не то, как и с кем «это» было.

focus.ua