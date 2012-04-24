Рецепты для здоровья кожи и стройной фигуры

Так как всем нам хочется встретить наступающее лето в здоровом теле, то нам следует этому поспособствовать. Вашему вниманию мы предлагаем рецепты, которые могут вам помочь справиться с целлюлитом и привести в порядок кожу лица. Все предложенные рецепты не требуют сложных ингредиентов и просты в приготовлении.

Для того, чтобы приготовить маску для лица, которая отшелушивает, очищает, омолаживает и питает кожу лица, вам потребуется две столовых ложки пива, две столовых ложки манной крупы, полстакана молока, одна столовая ложка листьев крапивы и одна чайная ложка растительного масла.

Сварите манку в молоке, смешайте ее с измельченными крапивными листьями, пивом и маслом, накройте крышкой и оставьте настояться в течение пяти минут.

Полученную смесь в теплом виде на лицо и держите ее тридцать минут, после чего смойте теплой водой.

Корень укропа благодаря своим мочегонным свойствам выводит из организма шлаки и нормализует работу эндокринных желез. Прекрасно выводит влагу из тканей береза. Отвар из хвоща тонизирует ткани и способствует похудению. Прекрасным средством от целлюлита являются ванны с растительными экстрактами.

Для того чтобы приготовить целебную ванну, возьмите триста граммов травяной смеси: лаванда, розмарин, майоран, хвощ, плющ, душица, шалфей и тимьян.

Все эти сборы можно приобрести в аптеке. Весь этот букет трав добавьте в ванну.

Принимать ее следует в течение пятнадцати минут, но не чаще двух раз в неделю.

Вы добьетесь двойного эффекта, если будете чередовать такие ванны с массажем.

