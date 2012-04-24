Землю ожидает похолодание - японские ученые

На Солнце в ближайшее время могут образоваться четыре магнитных полюса, что способно вызвать временное похолодание на Земле. С таким прогнозом, как сообщает в понедельник токийская печать, выступили японская Национальная обсерватория и Институт естественных наук.

Их выводы основываются на длительных наблюдениях, которые ведет за Солнцем спутник "Хинодэ" ("Восход"), передает ИТАР-ТАСС.

Дело в том, что обычно магнитные полюса на Солнце меняются местами каждые 11 лет и, как правило, совпадают при этом с полюсами географическими.

Очередной поворот ожидался в мае 2013 года. Однако, судя по всему, на сей раз на северном полюсе Солнца смена минуса на плюс произойдет раньше - уже в нынешнем мае.

Не исключено, что южный полюс потом также сменит свой знак на отрицательный. Однако какое-то время оба географических полюса Солнца будут "плюсовыми". По мнению экспертов, в результате в районе экватора там образуются два временных отрицательных магнитных полюса.

Такие явления на Солнце происходили и раньше - например, в XVII-XVIII веках. Тогда это совпало с существенным похолоданием на Земле.

Японские специалисты полагают, что и нынешнее появление четырех магнитных полюсов на Солнце вызовет временное прекращение неуклонного потепления климата на нашей планете.

А вот российские ученые предполагают, что новый "малый ледниковый период" может наступить в 2014 году и длиться не менее чем 200 лет.

В то же время согласно исследованию Международного энергетического агентства (МЭА), человечеству осталось всего пять лет для того, чтобы предотвратить необратимые глобальное изменение климата, связанное с экстремальными погодными явлениями.