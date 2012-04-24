Квас восстанавливает микрофлору кишечника

Самодельный квас может помочь участникам межпланетных экспедиций поддержать и восстановить микрофлору кишечника, свидетельствуют результаты одного из экспериментов в рамках проекта "Марс-500", пишут РИА Новости.

Группа под руководством Вячеслава Ильина из ИМБП исследовала изменение микрофлоры у "марсонавтов" и отслеживала воздействие различных типов пробиотических средств. Одним из таких средств стал квас, который приготовили сами участники эксперимента. В течение двух недель они выпивали по 200 миллилитров этого кваса в день, и в результате у трех членов экипажа было зафиксировано увеличение содержания бифидобактерий.

"Положительным эффектом употребления кваса явилось увеличение и нормализация содержания бифидобактерий в кишечнике (три испытателя), которые были снижены до его употребления у всех испытателей", - говорится в материалах симпозиума.

Кроме того, у трех человек полностью исчез золотистый стафилококк в микрофлоре кишечника. В то же время у всех участников эксперимента было обнаружено увеличение содержания золотистого стафилококка на некоторых участках кожи.

Группа Ильина также показала высокую эффективность пробиотических средств, созданных путем культивирования собственных бактерий, взятых из человеческого организма. В рамках этого эксперимента ученые отбирали образцы микрофлоры, культивировали полезные микроорганизмы и высушивали. Затем каждый из участников эксперимента после начала изоляции получал свой собственный бактериальный препарат.

"Результаты исследования свидетельствуют о весьма высокой активности аутопробиотиков", - отмечают авторы исследования.

У испытателей было обнаружено "последовательное количественное уменьшение потенциально патогенной микрофлоры", пишут ученые.

Эксперимент по наземному моделированию межпланетного перелета "Марс-500" проходил в Москве, в Институте медико-биологических проблем. Семь "марсонавтов" провели в специальных модулях 520 суток и "вернулись" на Землю 4 ноября 2011 года.