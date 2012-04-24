В Доминикане - новая вспышка холеры: есть жертвы

Жертвами новой вспышки холеры на севере Доминиканской Республики за последнюю неделю стали семь человек, заболевание было обнаружено еще у 36 пациентов больниц. Об этом сообщило министерство здравоохранения этого островного карибского государства.

По словам заместителя министра ведомства Ядиры Перес, в городе Тамборил в провинции Сантьяго с жалобами на диарею и рвоту к медикам обратились 523 жителя. В процессе лечения и после проведенных анализов диагноз "холера" подтвердился у 36 больных и семи скончавшихся, передает РИА "Новости".

По мнению властей, вспышка заболевания была вызвана потреблением воды, которая оказалась зараженной после разрыва местной канализации. Ситуацию усугубили наводнения, вызванные обильными ливнями в последние дни. В настоящее время авария ликвидирована, вся питьевая вода проходит дезинфицирующую обработку.

Эпидемия холеры пришла в Доминиканскую Республики с территории другого расположенного на острове государства - Гаити в ноябре 2010 года. За год в Доминикане умерли 150 человек и заболели более 8 тысяч жителей. Но врачам при активной поддержке государства, выделившего дополнительно на борьбу с болезнью более 5 миллионов долларов, удалось не допустить развития эпидемии.

Существенную помощь оказали и международные благотворительные организации, которые ранее опасались, что в течение года от холеры в Доминиканской республике умрут не менее 500 жителей, а заболеют - около 50 тысяч.

Последние несколько месяцев здесь не было зарегистрировано случаев холеры, притом что минздрав постоянно напоминал соотечественникам и туристам о необходимости строго соблюдать нормы личной гигиены и употреблять только проверенную питьевую воду, так как "опасность заболевания еще существует".

В соседней Гаити с октября 2010 года по сегодняшний день признаки холеры наблюдались более чем у полумиллиона человек, от нее умерли 6950 гаитян. Со середины апреля в этой стране также резко возросло количество случаев заболевания.

Две недели назад Доминиканская республика и Гаити призвали международное сообщество финансировать "стратегическую программу", которая позволит в течение 10 лет полностью ликвидировать холеру на острове Эспаньола, где размещены оба государства.