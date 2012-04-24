Кофе спасает глаза от компьютера

Кофе – полезный напиток для тех, кто много часов в день работает за компьютером. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного японскими учеными.

В эксперименте участвовали 78 здоровых добровольцев. В течение недели они не пили кофе, затем их попросили принять таблетки кофеина. При этом одна группа участников получала плацебо. Оказалось, что уровень слезоотделения у тех, кто принял кофеин, был намного выше, чем в группе, принимавшей плацебо, уже через 45 минут после приема препаратов.

Из-за напряжения глаз, вызванного долгой работой перед монитором, слизистые оболочки глаза и роговица не получает достаточно влаги. Специалисты Токийского университета пришли к выводу, что кофе способствует слезоотделению. Этот процесс, в свою очередь, снижает проявления синдрома сухого глаза.

medicinform.net