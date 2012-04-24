В Перу погибло почти 900 дельфинов

На северном побережье Перу с начала года по неустановленным пока причинам погибло почти 900 дельфинов, сообщает

По информации Института моря Перу, трупы морских млекопитающих продолжают находить на участке побережья длиной в 170 километров, некоторые животные лежат на пляжах уже 2-4 месяца, другие умерли буквально несколько дней назад.

Биологи отмечают, что причиной гибели дельфинов могло стать отравлением токсинами или тяжелыми металлами, растворенными в морской воде. Причина этого пока не понятна, однако многие эксперты уже обратили внимание, что буквально в 200 километрах от места гибели животных проводятся геологоразведочные работы американской компанией BPZ.

В то же время официальные власти отрицают наличие связи между фактом гибели дельфинов и проведением этих работ. Сейчас расследование продолжается, в течение 15 дней должны быть готовы результаты анализа проб из тел дельфинов, которые делают эксперты из США.

