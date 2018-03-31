Нетрадиционные методы лечения спины
Остеохондроз и артрит – самые распространенные заболевания современности...
Дом – работа – дом… Большинство из нас ведет малоподвижный образ жизни. Не удивительно, что все чаще появляются боли в спине и искривляется позвоночник. А как следствие, возникают остеохондроз и артрит – самые распространенные заболевания современных женщин.
Существует множество способов лечения заболеваний спины и позвоночника. Традиционная медицина разрабатывает новые фармацевтические препараты. Альтернативная медицина предлагает проверенные народные методы.
Болезни спины значительно помолодели: резко возросло количество женщин, страдающих остеохондрозом и артритом в возрасте до 30 лет. Сегодня средний возраст пациенток с таким диагнозом составляет 36-38 лет. А ведь еще каких-нибудь 10 лет назад нижняя планка держалась на уровне 45 лет.
Однако наука тоже не стоит не месте, за это время ученые изобрели множество методик и средств, которые позволяют нормализовать функции организма, укрепить его, предупредить и излечить заболевания спины. Большинство этих методик вы можете использовать в домашних условиях самостоятельно, с помощью близких или же специалистов нетрадиционной медицины. Это ароматерапия, фитотерапия, остеопатия и акупрессура.
Ароматерапия
•Эфирные масла добавляют в кремы для массажа, мази и лосьоны или в ванны, разводят и наносят на кожу, распыляют в воздухе, наносят на колбы ламп или просто нюхают из флакона.
•Самым эффективным при болях в спине и во всем теле является эфирное масло, полученное из одуванчика.
•При ишиалгии для смазывания используйте припарки тимьяна или майорана и тимьяна в оливковом масле, можно попробовать также ромашку и лаванду.
•Для приготовления массажных масел, компрессов, ванн используйте лавровое дерево, березу, клевер, розмарин, ромашку или мускатный орех.
Ароматы всех перечисленных растений воздействуют не только на физическом уровне, но также – на ментальном и эмоциональном. Они помогают нормализовать функции организма, успокоить, укрепить иммунную систему и облегчить боль.
Здоровья ради
Перед началом применения любого медицинского метода проконсультируйтесь с врачом или специалистом. Некоторые эфирные масла противопоказаны во время беременности, а также при высоком кровяном давлении.
Например, во втором случае нельзя употреблять ароматы розмарина и тимьяна. Масла могут раздражать кожу, хотя все зависит от индивидуальных особенностей организма.
Поэтому перед использованием этих масел проведите пробу: разбавленное масло нанесите на локтевой сгиб, для того чтобы определить чувствительность кожи к нему.
Доктор и исследователь Эрик Перл (США), эксперт в области холистической (натуропатической) медицины, посвятил 12 лет своей профессиональной деятельности изучению остеопатии (одно из направлений альтернативной медицины).
Он рекомендует избавляться от болей в спине путем нормализации кровообращения. Один из способов этого достичь – массаж ног.
Рецепт: сначала в течение 15 минут сделайте содовую ванночку, растворив немного питьевой соды в 3 л теплой кипяченной воды. Массаж лучше делать с помощью бальзама, состоящего из 100 г оливкового масла, 40 г кунжутного масла, 10 г витамина А в масле. После окончания массажа наденьте теплые хлопчатобумажные носки.
Фитотерапия
К помощи трав можно прибегнуть для общего снятия болей в спине. Пейте настой белой ивы и вербены аптечной. Способы приготовления отвара найдете на упаковке. Или используйте самый простой метод: на 1 ст. ложку трав 200 г кипятка. Настаивайте в течение 30-60 минут. Процедите.
В качестве средств для расслабления мышц рекомендуется принимать валериану. Разумеется, делать это нужно в разумных количествах. При воспалениях хорошо помогают чаи, заваренные из коры калины или той же самой белой ивы, тысячелистника или клопогона кистевидного.
Фитотерапевтические рецепты изготовления мазей, примочек и настоев
Мазь для натирания больных мест при остеохондрозе
Рецепт: 2 ст. ложки высушенных ягод можжевельника растолочь в порошок и смешать с 200 г растопленного на водяной бане сливочного масла. Не снимая с водяной бани, необходимо прокипятить смесь в течение 5-7 минут, вслед за этим немного остудить и процедить.
Отвар шиповника при ревматизме
Рецепт: 25 г сухих плодов шиповника измельчить и залить кипящей водой. Смесь варить на слабом огне в течение 10 минут. После этого дать отвару постоять под крышкой 15 минут и процедить. Пить отвар по ½ стакана 3-4 раза в день за полчаса до еды. Отвар шиповника способствует заживлению и регенерации поврежденных тканей, а также повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Компресс при остеохондрозе
Рецепт: 1 ст. ложку порошка шишек хмеля растереть с 1 ст. ложкой сливочного масла. Этим составом растирать болевые точки.
Общеукрепляющий отвар из трав
После похода в сауну или баню отлично воздействует на организм отвар из липовых или ромашковых цветков с добавлением сока любых кислых ягод. Выпивайте 2-4 стакана этого отвара после банных процедур.
Каждый из перечисленных выше методов и способов лечения спины полезен и эффективен. Но гораздо проще прибегать к ним только для укрепления организма, а не избавления от недугов.
Для этого нужно сохранять свое здоровье. Как? Вести здоровый образ жизни: поддерживать свой позвоночник в хорошем состоянии, избегая чрезмерных физических нагрузок, не переохлаждаться, быть подвижным, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и правильно питаться. И спина болеть не будет!