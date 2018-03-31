Нетрадиционные методы лечения спины

Дом – ра­бо­та – дом… Боль­шинст­во из нас ве­дет ма­ло­под­виж­ный об­раз жиз­ни. Не уди­ви­тель­но, что все ча­ще по­яв­ля­ют­ся бо­ли в спи­не и ис­крив­ля­ет­ся по­зво­ноч­ник. А как следст­вие, воз­ни­ка­ют ос­тео­хонд­роз и арт­рит – са­мые рас­прост­ра­нен­ные за­бо­ле­ва­ния со­вре­мен­ных жен­щин.

Су­щест­ву­ет мно­жест­во спо­со­бов ле­че­ния за­бо­ле­ва­ний спи­ны и по­зво­ноч­ни­ка. Тра­ди­ци­он­ная ме­ди­ци­на раз­ра­ба­ты­ва­ет но­вые фар­ма­цев­ти­чес­кие пре­па­ра­ты. Аль­тер­на­тив­ная ме­ди­ци­на пред­ла­га­ет про­ве­рен­ные на­род­ные ме­то­ды.

Бо­лез­ни спи­ны зна­чи­тель­но по­мо­ло­де­ли: рез­ко воз­рос­ло ко­ли­чест­во жен­щин, стра­да­ю­щих ос­тео­хонд­ро­зом и арт­ри­том в воз­рас­те до 30 лет. Се­год­ня сред­ний воз­раст па­ци­ен­ток с та­ким ди­аг­но­зом со­став­ля­ет 36-38 лет. А ведь еще ка­ких-ни­будь 10 лет на­зад ниж­няя план­ка дер­жа­лась на уров­не 45 лет.

Од­на­ко на­ука то­же не сто­ит не мес­те, за это вре­мя уче­ные изо­бре­ли мно­жест­во ме­то­дик и средств, ко­то­рые по­зво­ля­ют нор­ма­ли­зо­вать функ­ции ор­га­низ­ма, укре­пить его, пре­дуп­ре­дить и из­ле­чить за­бо­ле­ва­ния спи­ны. Боль­шинст­во этих ме­то­дик вы мо­же­те ис­поль­зо­вать в до­маш­них усло­ви­ях са­мос­то­я­тель­но, с по­мощью близ­ких или же спе­ци­а­лис­тов не­тра­ди­ци­он­ной ме­ди­ци­ны. Это аро­ма­те­ра­пия, фито­те­ра­пия, ос­тео­па­тия и акуп­рес­су­ра.

Аро­ма­те­ра­пия

•Эфир­ные мас­ла до­бав­ля­ют в кре­мы для мас­са­жа, ма­зи и лось­о­ны или в ван­ны, раз­во­дят и на­но­сят на ко­жу, рас­пы­ля­ют в воз­ду­хе, на­но­сят на кол­бы ламп или прос­то ню­ха­ют из фла­ко­на.

•Са­мым эф­фек­тив­ным при бо­лях в спи­не и во всем те­ле яв­ля­ет­ся эфир­ное мас­ло, по­лу­чен­ное из оду­ван­чи­ка.

•При иши­ал­гии для сма­зы­ва­ния ис­поль­зуй­те при­пар­ки тимь­я­на или май­о­ра­на и тимь­я­на в олив­ко­вом мас­ле, мож­но по­про­бо­вать так­же ро­маш­ку и ла­ван­ду.

•Для при­го­тов­ле­ния мас­саж­ных ма­сел, ком­прес­сов, ванн ис­поль­зуй­те лав­ро­вое де­ре­во, бе­ре­зу, кле­вер, роз­ма­рин, ро­маш­ку или му­скат­ный орех.

Аро­ма­ты всех пе­ре­чис­лен­ных рас­те­ний воз­дейст­ву­ют не толь­ко на фи­зи­чес­ком уров­не, но так­же – на мен­таль­ном и эмо­ци­о­наль­ном. Они по­мо­га­ют нор­ма­ли­зо­вать функ­ции ор­га­низ­ма, успо­ко­ить, укре­пить им­мун­ную сис­те­му и об­лег­чить боль.

Здо­ровья ра­ди

Пе­ред на­ча­лом при­ме­не­ния лю­бо­го ме­ди­цин­ско­го ме­то­да про­кон­суль­ти­руй­тесь с вра­чом или спе­ци­а­лис­том. Не­ко­то­рые эфир­ные мас­ла про­ти­во­по­ка­за­ны во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти, а так­же при вы­со­ком кро­вя­ном дав­ле­нии.

На­при­мер, во вто­ром слу­чае не­льзя упо­треб­лять аро­ма­ты роз­ма­ри­на и тимь­я­на. Мас­ла мо­гут раз­дра­жать ко­жу, хо­тя все за­ви­сит от ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­нос­тей ор­га­низ­ма.

По­это­му пе­ред ис­поль­зо­ва­ни­ем этих ма­сел про­ве­ди­те про­бу: раз­бав­лен­ное мас­ло на­не­си­те на лок­те­вой сгиб, для то­го что­бы опре­де­лить чувст­ви­тель­ность ко­жи к не­му.

Док­тор и ис­сле­до­ва­тель Эрик Перл (США), экс­перт в об­лас­ти хо­лис­ти­чес­кой (на­ту­ро­па­ти­чес­кой) ме­ди­ци­ны, по­свя­тил 12 лет сво­ей про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­нос­ти изу­че­нию ос­тео­па­тии (од­но из на­прав­ле­ний аль­тер­на­тив­ной ме­ди­ци­ны).

Он ре­ко­мен­ду­ет из­бав­лять­ся от бо­лей в спи­не пу­тем нор­ма­ли­за­ции кро­во­об­ра­ще­ния. Один из спо­со­бов это­го до­стичь – мас­саж ног.

Ре­цепт: сна­ча­ла в те­че­ние 15 ми­нут сде­лай­те со­до­вую ван­ноч­ку, рас­тво­рив не­мно­го пить­е­вой со­ды в 3 л теп­лой ки­пя­чен­ной во­ды. Мас­саж луч­ше де­лать с по­мощью баль­за­ма, со­сто­я­ще­го из 100 г олив­ко­во­го мас­ла, 40 г кун­жут­но­го мас­ла, 10 г ви­та­ми­на А в мас­ле. Пос­ле окон­ча­ния мас­са­жа на­день­те теп­лые хлоп­ча­то­бу­маж­ные нос­ки.

Фито­те­ра­пия

К по­мо­щи трав мож­но при­бег­нуть для об­ще­го сня­тия бо­лей в спи­не. Пей­те на­стой бе­лой ивы и вер­бе­ны ап­теч­ной. Спо­со­бы при­го­тов­ле­ния отва­ра най­де­те на упа­ков­ке. Или ис­поль­зуй­те са­мый прос­той ме­тод: на 1 ст. лож­ку трав 200 г ки­пят­ка. На­ста­ивай­те в те­че­ние 30-60 ми­нут. Про­це­ди­те.

В ка­чест­ве средств для рас­слаб­ле­ния мышц ре­ко­мен­ду­ет­ся при­ни­мать ва­ле­ри­а­ну. Ра­зу­ме­ет­ся, де­лать это нуж­но в ра­зум­ных ко­ли­чест­вах. При вос­па­ле­ни­ях хо­ро­шо по­мо­га­ют чаи, за­ва­рен­ные из ко­ры ка­ли­ны или той же са­мой бе­лой ивы, ты­ся­че­лист­ни­ка или кло­по­го­на кис­те­вид­но­го.

Фито­те­ра­пев­ти­чес­кие ре­цеп­ты из­го­тов­ле­ния ма­зей, при­мо­чек и на­сто­ев

Мазь для на­ти­ра­ния боль­ных мест при ос­тео­хонд­ро­зе

Ре­цепт: 2 ст. лож­ки вы­су­шен­ных ягод мож­же­вель­ни­ка рас­то­лочь в по­ро­шок и сме­шать с 200 г рас­топ­лен­но­го на во­дя­ной ба­не сли­воч­но­го мас­ла. Не сни­мая с во­дя­ной ба­ни, не­об­хо­ди­мо про­ки­пя­тить смесь в те­че­ние 5-7 ми­нут, вслед за этим не­мно­го осту­дить и про­це­дить.

Отвар ши­пов­ни­ка при рев­ма­тиз­ме

Ре­цепт: 25 г су­хих пло­дов ши­пов­ни­ка из­мель­чить и за­лить ки­пя­щей во­дой. Смесь ва­рить на сла­бом ог­не в те­че­ние 10 ми­нут. Пос­ле это­го дать отва­ру по­сто­ять под крыш­кой 15 ми­нут и про­це­дить. Пить отвар по ½ ста­ка­на 3-4 ра­за в день за пол­ча­са до еды. Отвар ши­пов­ни­ка спо­собст­ву­ет за­жив­ле­нию и ре­ге­не­ра­ции по­вреж­ден­ных тка­ней, а так­же по­вы­ша­ет со­про­тив­ля­е­мость ор­га­низ­ма к ин­фек­ци­ям.

Ком­пресс при ос­тео­хонд­ро­зе

Ре­цепт: 1 ст. лож­ку по­рош­ка ши­шек хме­ля рас­те­реть с 1 ст. лож­кой сли­воч­но­го мас­ла. Этим со­ста­вом рас­ти­рать бо­ле­вые точ­ки.

Об­ще­ук­реп­ля­ю­щий отвар из трав

Пос­ле по­хо­да в сау­ну или ба­ню от­лич­но воз­дейст­ву­ет на ор­га­низм отвар из ли­по­вых или ро­маш­ко­вых цвет­ков с до­бав­ле­ни­ем со­ка лю­бых кис­лых ягод. Вы­пи­вай­те 2-4 ста­ка­на это­го отва­ра пос­ле бан­ных про­це­дур.

Каж­дый из пе­ре­чис­лен­ных вы­ше ме­то­дов и спо­со­бов ле­че­ния спи­ны по­ле­зен и эф­фек­ти­вен. Но го­раз­до про­ще при­бе­гать к ним толь­ко для укреп­ле­ния ор­га­низ­ма, а не из­бав­ле­ния от не­ду­гов.

Для это­го нуж­но со­хра­нять свое здо­ровье. Как? Вес­ти здо­ро­вый об­раз жиз­ни: под­дер­жи­вать свой по­зво­ноч­ник в хо­ро­шем со­сто­я­нии, из­бе­гая чрез­мер­ных фи­зи­чес­ких на­гру­зок, не пе­ре­ох­лаж­дать­ся, быть по­движ­ным, за­ни­мать­ся спор­том, от­ка­зать­ся от вред­ных при­вы­чек и пра­виль­но пи­тать­ся. И спи­на бо­леть не бу­дет!

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