В Мексике 15 человек убиты во время перестрелки в баре

На севере Мексики 15 человек убиты и один серьезно ранен во время перестрелки в баре.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Reuters, по данным прокуратуры, вооруженные люди вошли в бар в столице штатата Чиуауа и открыли огонь по группе отдыхающих, которых полиция подозревает в причастности к торговле наркотиками.

Штат Чиуауа, где расположен город Сьюдад-Хуарес – один из основных перевалочных пунктов контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты из Мексики, постоянно страдает из-за войн наркокартелей.

Всего с конца 2006 года в мексиканских нарковойнах погибли более 50 тысяч человек.