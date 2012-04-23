В Узбекистане принудительно стерилизовали десятки тысяч женщин. Таковы результаты расследования, проведенного журналистами BBC.

Первые сообщения о случаях принудительной стерилизации появились в 2005 году, когда с таким заявлением выступила патологоанатом и правозащитница Гульбахор Тураева, пишут МедНовости.

Она сообщила, что в морг, где она работает, привозят органы, удаленные хирургическим путем у молодых, здоровых женщин. В качестве доказательства Г.Тураева сохранила 200 вырезанных хирургами маток. После этого публичного заявления Г.Тураеву уволили из морга. В 2007 году власти страны начали преследовать врача, посадили ее в тюрьму и предъявили обвинения в посягательстве на конституционный строй Узбекистана, клевете и распространении оппозиционных материалов. Впоследствии Г.Тураеву осудили к шести годам тюремного заключения, а затем, после требований Евросоюза, заменили заключение условным сроком.

В 2007 году о случаях принудительной стерилизации в Узбекистане сообщал Комитет ООН против пыток.

В 2010 году международная правозащитная организация Expert Working Group провела опрос медиков и собрала доказательства о примерно 80 тысячах случаев стерилизации.

Узбекские врачи, дававшие интервью BBC на условиях анонимности, рассказали, что в 2010 году снова резко возросло количество случаев принудительной стерилизации. Каждый год они должны отчитываться о том, какому количеству женщин они провели операцию по удалению матки, сколько женщин планирует пользоваться контрацептивами. Также врачам установили негласные квоты на число таких операций. Гинеколог из Ташкента призналась, что ее квота составляет четыре женщины в месяц. Квоты сельских врачей гораздо выше — они должны стерилизовать до восьми женщин в неделю. Медики говорят, что в последние годы значительно возросло число операций по кесаревому сечению, которые позволяют врачу спокойно провести стерилизацию.

По словам источника издания в Минздраве, программа стерилизации предназначена для контроля за демографической ситуацией в Узбекистане. Принудительная стерилизация также призвана снизить число случаев материнской и детской смертности, считают врачи. Эти результаты помогут стране подняться в международной таблице детской и материнской смертности.

Множество женщин рассказали, что обнаружили факт удаления матки уже после родов. На вопрос о причинах действий врачей им отвечали: "У вас уже есть дети, зачем вам еще?".

Корреспонденты BBC направили официальный запрос в правительство, которое ответило, что все это голословные и клеветнические утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью и что решение о стерилизации женщина принимает добровольно.

В том же время, как сообщает российское информагентство REGNUM, МИД Узбекистана опроверг сведения о принудительной стерилизации женщин. Соответствующее официальное заявление распространило информационное агентство "Жахон" при МИД республики.

"Появляющаяся периодически в желтой прессе искаженная информация по использованию контрацепции, и особенно хирургической стерилизации в Узбекистане не находит своего подтверждения", - говорится в заявлении. В нем указано, что метод добровольной хирургической контрацепции применяется только после консультации с врачом и с письменного согласия супругов.