Неизвестная до сих пор инфекция косит детей и молодежь

Во Вьетнаме зарегистрирована вспышка неизвестной инфекции, которая в основном поражает детей и молодежь.

Как сообщают зарубежные СМИ, в связи с этим Минздрав республики попросил ВОЗ и американских экспертов из CDC помочь идентифицировать причину заболевания.

Стало известно, что с симптомами неизвестного заболевания госпитализировано 100 человек, десять из которых находятся в критическом состоянии, пишут «Медновости». Пациенты с умеренным течением болезни лечатся амбулаторно. Несмотря на то, что болезнь поддается лечению, 29 человек заразились ею во второй раз. Всего от инфекции умерли 19 человек. Каким образом вьетнамские специалисты лечат данное заболевание, не сообщается.

Больше всего заражению неизвестной инфекцией подвержены дети и молодые люди. Ее характерными признаками являются высокая температура, потеря аппетита и сыпь на руках и ногах. Болезнь хорошо поддается лечению при раннем обнаружении. Если не начать терапию на ранней стадии, у пациента могут возникнуть проблемы с печенью и полиорганная недостаточность.

Впервые вспышка болезни была обнаружена в апреле 2011 года в районе Бато, который считается одним из беднейших районов провинции Куангнгай. К октябрю количество смертельных случаев уменьшилось. Количество заболевших вновь возросло в марте 2012 года: в период с 27 марта по 5 апреля зарегистрировано 68 случаев, восемь из них завершилось летальным исходом. Всего от неизвестной инфекции пострадал 171 человек.

Представители Минздрава республики посещали Бато в октябре 2011 года и в апреле текущего года. Они взяли пробы воды и почвы, а также образцы крови и волос заболевших, но не смогли идентифицировать причину заболевания.