Семейные конфликты нельзя замалчивать!

Есть только один способ разрешения семейных конфликтов: разговор друг с другом.

Семейные конфликты неизбежны даже в самых благополучных, основанных на взаимной любви и уважении, семьях. Но каждая семья, попадая в полосу конфликтов, ищет выход из ситуации по-разному. В одних семьях семейные конфликты разрешаются горячей ссорой, слезами и таким же бурным, искренним примирением. В других супруги, обидевшись друг на друга, надолго замолкают. И над семьей на долгие дни и даже недели повисает тяжелый «лозунг»: «Он со мной не разговаривает».

Характер семейного конфликта определяется типом личности человека

Психологи утверждают: способ разрешения семейных конфликтов во многом зависит от двух факторов: от типа личности человека и от его воспитания.

Тип личности человека в значительной мере определяет его манеру вести себя во время семейного конфликта. И совершенно бессмысленно уговаривать классического флегматика взорваться и одним махом покончить с обидой на партнера: такая манера поведения просто отсутствует в его психологической матрице. Бывает, конечно, что и палка стреляет, но это именно то исключение, которое лишь подтверждает правило.

Плоха ли такая манера поведения? Может быть, и не идеальна (все зависит от формы проявления горячности супругов, их умения контролировать во время ссоры свои слова и действия). Но все-таки гораздо лучше, чем затяжное молчание.

Семейный конфликт лечится общением

Американский психолог Дж. Готтман, изучавший процесс семейного общения, выявил интересные закономерности общения супругов во время семейных конфликтов. Прежде всего, для этих семей характерна излишняя скованность общения не только во время конфликтов, но в мирные периоды их жизни.

Члены семей, в которых семейные конфликты случаются настолько часто, что слово «развод» становится реальностью, обычно боятся сказать свое слово, выразить свои переживания, чувства. Супруги как бы боятся обмениваться друг с другом информацией, избегают «лишних» разговоров, очевидно, опасаясь, нечаянной ссоры.

В семьях, склонных к частым семейным конфликтам, супруги практически не говорят слово «мы», предпочитая слово «я». Это - яркое подтверждение изолированности супругов, их эмоциональной разобщенности. Увы, чувство «мы» в этой семье не сформировано.

Проблемные, вечно ссорящиеся конфликтные семьи - это семьи, в которых общение происходит в виде монолога. Все это напоминает разговор глухих: каждый говорит свое, самое важное, наболевшее, но никто его не слышит - в ответ звучит такой же монолог.

Вывод: если хочешь, чтобы семейных конфликтов в твоей жизни было как можно меньше, учись сама и учи своего мужа общению друг с другом. Умение слушать и слышать - важнейшее условие для семейного счастья.

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