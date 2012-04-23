Нежирный йогурт провоцирует диабет

Обезжиренные молочные продукты способствуют развитию ожирения, заявили американские врачи. Кроме того, злоупотребление такими продуктами может спровоцировать диабет, болезни почек и сердца.

Ученые объясняют, что лишая свой организм необходимых жиров, человек наносит ущерб гормональной системе. Это делает его склонным к набору лишнего веса, который, в свою очередь, негативно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, обезжиренные продукты имеют повышенное содержание пищевых добавок и сахара, из-за чего резко изменяется уровень сахара в крови. Также нехватка жиров негативно отражается на состоянии волос, кожи и ногтей.

likar.info