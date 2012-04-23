У берегов Шарм-эш-Шейха опять появились опасные акулы

Министерство по делам окружающей среды Египта предупреждает об опасности появления недалеко от побережья курорта Шарм-эш-Шейх агрессивных акул-мако или серо-голубых сельдевых акул.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Masrawy.com, одна из таких акул, поедавшая мертвую рыбу, была замечена на мелководье у пляжа Наама-Бэй, ее длина составляла примерно 2,5 м.

Появление в этом районе акулы, которая обычно водится на глубине не менее 150 м, является необычным и потенциально опасным, однако, как сообщает министерство, принятия каких-либо экстренных мер не требуется.

В декабре 2010 года в районе Шарм-эш-Шейха было зафиксировано пять нападений акул на отдыхающих. В результате серьезно пострадали три российских туриста и один гражданин Украины. В результате еще одного нападения акулы в бухте Наама-Бэй погибла 70-летняя туристка из Германии.

После этих инцидентов местные власти заявили о разработке целого комплекса мер, которые помогут значительно сократить не только опасность нападения акул на людей, но и в целом уменьшат число несчастных случаев на воде. Так, помимо установки сетей, на пляжах отелей будут размещаться специальные спасательные вышки, оснащенные современным оборудованием связи, а в распоряжение спасателей поступят скоростные катера со всем необходимым для оказания срочной медицинской помощи.

