В Японии изучают, как еще можно казнить людей, кроме повешения

Министр юстиции Японии Тосио Огава намерен инициировать внутри возглавляемого им ведомства дискуссию на тему о том, как еще, кроме повешения, можно казнить людей, приговоренных судом к высшей мере наказания.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на японскую телекомпанию NHK, после своего вступления на пост министра юстиции в январе Т.Огава неоднократно заявлял, что приведение в исполнение смертных приговоров является его долгом.

В частности, он приказал привести в исполнение высшую меру наказания в отношении трех приговоренных к смертной казни 29 марта. Это были первые смертные казни в Японии с июля 2010 года.

Противники смертной казни аргументируют свою позицию тем, что смертная казнь через повешение является слишком жестокой, поэтому руководители министерства рассмотрят способы, применяемые в других странах, и изучат их плюсы и минусы.

