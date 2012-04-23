Молодая женщина умерла на финише Лондонского марафона

30-летняя женщина потеряла сознание перед последним поворотом, отделявшим ее от финиша Благотворительного марафона.

В Лондоне 30-летняя участница благотворительного легкоатлетического марафона потеряла сознание в Сент-Джеймском парке у Букингемского дворца перед последним поворотом, отделявшим ее от финиша.

Несмотря на то, что на месте ей была оказана необходимая помощь, молодая женщина через несколько часов скончалась в одной из лондонских больниц, передает ИТАР-ТАСС.

В истории марафона, который проводится с 1981 года, это уже десятый случай гибели участников.

В 2007 году, когда подобное произошло в последний раз, до финиша не добрался 22-летний спортивный тренер. Как установили медики, он скончался в результате гипонатриемии, которая стала следствием чрезмерного употребления воды во время забега.

Однако еще в пяти случаях причиной трагедии были серьезные сердечные заболевания, о которых не подозревали бегуны, отмечает NEWSru.

