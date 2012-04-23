Натуральная косметика: польза или вред?

На­род­ные ре­цеп­ты кра­со­ты са­мые по­пу­ляр­ные. Ведь для их при­го­тов­ле­ния нуж­но лишь от­крыть хо­ло­диль­ник и до­стать нуж­ные про­дук­ты. Но, все ли на­ту­раль­ное по­лез­но?

Во вре­ме­на на­ших ба­бу­шек и пра­ба­бу­шек все фрук­ты и ово­щи бы­ли эко­ло­ги­чес­ки чи­с­ты­ми и на­ту­раль­ны­ми.

Ми­ну­сы

•Про­дук­ты мо­гут вы­звать ал­лер­гию. Час­то по­се­ти­те­ля­ми ал­лер­го­ло­гов ста­но­вят­ся лю­би­тель­ни­цы на­ту­раль­ной кос­ме­ти­ки. Да­ры при­ро­ды, от­да­вая свои по­лез­ные ве­щест­ва ко­же, по­рой ста­но­вят­ся при­чи­ной вос­па­ле­ний, по­крас­не­ний и да­же про­во­ци­ру­ют по­яв­ле­ние угре­вой сы­пи.

•На­ту­раль­ные про­дук­ты не оди­на­ко­во хо­ро­ши для всех. Мас­ка из взби­то­го бел­ка ве­ли­ко­леп­но под­тя­ги­ва­ет и су­жа­ет по­ры. Но она при­год­на для жир­ной и ком­би­ни­ро­ван­ной ко­жи, а вот если на­нес­ти бе­лок на сухую ко­жу, ше­лу­ше­ния и по­крас­не­ний не из­бе­жать. Скраб на ос­но­ве со­ли мо­жет вы­звать та­кое вос­па­ле­ние, бо­роть­ся с ко­то­рым дол­го при­дет­ся в ка­би­не­те кос­ме­то­ло­га. А сто­ит чуть пе­ре­дер­жать мас­ку из мор­ко­ви, и ли­цо, вмес­то увлаж­не­ния и эф­фек­та лег­ко­го за­га­ра, на­дол­го при­о­бре­тет про­тив­ный жел­тый от­те­нок.

•Эко­ло­гия пло­хо ска­зы­ва­ет­ся на ка­чест­ве. Это во вре­ме­на на­ших ба­бу­шек и пра­ба­бу­шек ово­щи бы­ли эко­ло­ги­чес­ки чи­с­ты­ми и на­ту­раль­ны­ми. Не по­рош­ко­вое мо­ло­ко, а пар­ное, не опрыс­кан­ные яб­ло­ки и пря­мо с де­ре­ва в са­ду. Смо­жем ли мы те­перь до­сто­вер­но узнать, на­сколь­ко на­ту­раль­но яб­ло­ко, ко­то­рое пла­ни­ру­ем пус­тить на мас­ку?

Плю­сы

•В на­ту­раль­ной кос­ме­ти­ке от­сут­ст­ву­ют до­бав­ки. На­при­мер, кон­сер­ван­ты, ко­то­рые по­зво­ля­ют го­то­вым кос­ме­ти­чес­ким средст­вам дол­го не пор­тить­ся. А так­же кра­си­те­ли, от­душ­ки и т.д.

•Всег­да из­вес­тен со­став. Мы са­ми вы­би­ра­ем ин­гре­ди­ен­ты, тог­да как не­ко­то­рые не­до­бро­со­вест­ные про­из­во­ди­те­ли мо­гут по­рой и скрыть от нас часть ин­фор­ма­ции о под­лин­ном со­ста­ве сво­их кос­ме­ти­чес­ких средств.

Да­же если вы уве­ре­ны в све­жес­ти и на­ту­раль­нос­ти про­дук­та, знай­те - некоторые из них мо­гут стать при­чи­ной ал­лер­гии и про­чих не­при­ят­нос­тей.

•Мед, клуб­ни­ка или цит­ру­со­вые – мощ­ные ал­лер­ге­ны (вы­зы­ва­ют раз­дра­же­ние, по­крас­не­ние, ше­лу­ше­ние). Что­бы на­но­сить их на ко­жу, нуж­но быть уве­рен­ной, что они не при­чи­нят вре­да.

•Мас­ки для во­лос из чер­но­го хле­ба пос­ле вы­сы­ха­ния очень труд­но смыть.

•Яич­ный бе­лок на во­ло­сы на­но­сить не­льзя. Поль­зы он не при­не­сет. Но это не бе­да. Глав­ная про­бле­ма в том, что при смы­ва­нии теп­лой во­дой бе­лок свер­нет­ся и на­мерт­во при­лип­нет к во­ло­сам.

•Ком­прес­сы из дав­лен­но­го чес­но­ка мо­гут вы­звать силь­ный ожог ко­жи.

•Ка­ши­ца и сок реп­ча­то­го лу­ка по­лез­ны при вы­па­де­нии во­лос. Под­вох в том, что его ха­рак­тер­ный за­пах, ко­то­рый ис­че­за­ет при вы­сы­ха­нии во­лос, сно­ва про­яв­ля­ет­ся, сто­ит толь­ко их на­мо­чить, к при­ме­ру, по­пасть под до­ждь или не­мно­го вспо­теть в тре­на­жер­ном за­ле.

•Мед, на­не­сен­ный на те­ло при ан­ти­цел­люлит­ном мас­са­же, мо­жет стать при­чи­ной мик­рот­равм. Мед силь­но при­ли­па­ет к ко­же, от че­го бук­валь­но ло­па­ют­ся со­су­ды. Пос­ле та­кой про­це­ду­ры си­ня­ки и кро­во­под­те­ки бу­дут «укра­шать» но­ги не­сколь­ко дней.

•Тер­тая мор­ковь или свек­ла мо­гут при­дать ко­же жел­тый, и да­же фи­о­ле­то­вый от­те­нок. Та­кие мас­ки дер­жат на ко­же мак­си­мум пять ми­нут.

Итак, что­бы дейст­ви­тель­но по­лу­чать поль­зу от на­ту­раль­ной кос­ме­ти­ки, нуж­но тща­тель­но вы­би­рать про­дук­ты, удос­то­ве­рить­ся в от­сут­ст­вии ал­лер­гии и в том, что они дейст­ви­тель­но под­хо­дят для ва­ше­го ти­па ко­жи и во­лос.

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