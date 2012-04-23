Натуральная косметика: польза или вред?
Плюсы и минусы...
Народные рецепты красоты самые популярные. Ведь для их приготовления нужно лишь открыть холодильник и достать нужные продукты. Но, все ли натуральное полезно?
Во времена наших бабушек и прабабушек все фрукты и овощи были экологически чистыми и натуральными.
Минусы
•Продукты могут вызвать аллергию. Часто посетителями аллергологов становятся любительницы натуральной косметики. Дары природы, отдавая свои полезные вещества коже, порой становятся причиной воспалений, покраснений и даже провоцируют появление угревой сыпи.
•Натуральные продукты не одинаково хороши для всех. Маска из взбитого белка великолепно подтягивает и сужает поры. Но она пригодна для жирной и комбинированной кожи, а вот если нанести белок на сухую кожу, шелушения и покраснений не избежать. Скраб на основе соли может вызвать такое воспаление, бороться с которым долго придется в кабинете косметолога. А стоит чуть передержать маску из моркови, и лицо, вместо увлажнения и эффекта легкого загара, надолго приобретет противный желтый оттенок.
•Экология плохо сказывается на качестве. Это во времена наших бабушек и прабабушек овощи были экологически чистыми и натуральными. Не порошковое молоко, а парное, не опрысканные яблоки и прямо с дерева в саду. Сможем ли мы теперь достоверно узнать, насколько натурально яблоко, которое планируем пустить на маску?
Плюсы
•В натуральной косметике отсутствуют добавки. Например, консерванты, которые позволяют готовым косметическим средствам долго не портиться. А также красители, отдушки и т.д.
•Всегда известен состав. Мы сами выбираем ингредиенты, тогда как некоторые недобросовестные производители могут порой и скрыть от нас часть информации о подлинном составе своих косметических средств.
Даже если вы уверены в свежести и натуральности продукта, знайте - некоторые из них могут стать причиной аллергии и прочих неприятностей.
•Мед, клубника или цитрусовые – мощные аллергены (вызывают раздражение, покраснение, шелушение). Чтобы наносить их на кожу, нужно быть уверенной, что они не причинят вреда.
•Маски для волос из черного хлеба после высыхания очень трудно смыть.
•Яичный белок на волосы наносить нельзя. Пользы он не принесет. Но это не беда. Главная проблема в том, что при смывании теплой водой белок свернется и намертво прилипнет к волосам.
•Компрессы из давленного чеснока могут вызвать сильный ожог кожи.
•Кашица и сок репчатого лука полезны при выпадении волос. Подвох в том, что его характерный запах, который исчезает при высыхании волос, снова проявляется, стоит только их намочить, к примеру, попасть под дождь или немного вспотеть в тренажерном зале.
•Мед, нанесенный на тело при антицеллюлитном массаже, может стать причиной микротравм. Мед сильно прилипает к коже, от чего буквально лопаются сосуды. После такой процедуры синяки и кровоподтеки будут «украшать» ноги несколько дней.
•Тертая морковь или свекла могут придать коже желтый, и даже фиолетовый оттенок. Такие маски держат на коже максимум пять минут.
Итак, чтобы действительно получать пользу от натуральной косметики, нужно тщательно выбирать продукты, удостовериться в отсутствии аллергии и в том, что они действительно подходят для вашего типа кожи и волос.